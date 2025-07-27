مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يشرّد 25 شخصا بعد هدم منازلهم بالقدس

اقتحم عشرات المستوطنين -صباح اليوم الأحد- المسجدَ الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قبل شرطة وقوات الاحتلال الإسرائيلي، ومن جانب آخر أجبرت بلدية الاحتلال 6 عائلات مقدسية على هدم عمارتها السكنية في بيت حنينا بالمدينة الفلسطينية المقدسة.

وقالت مصادر للجزيرة إن المستوطنين المقتحمين أدوا صلواتهم وطقوسهم التلمودية في ساحات المسجد الشريف وخصوصا في الزاوية الشرقية منه، قرب مصلى باب الرحمة، ونفذوا جولات استفزازية.

وتمنع شرطة الاحتلال الإسرائيلي المصلين من دخول المسجد المبارك خلال الفترة الصباحية لتأمين اقتحامات المستوطنين.

أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي عائلة الحلواني في بلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة على هدم عمارتها السكنية التي تضم 6 عائلات ويسكنها نحو 30 شخصا بحجة البناء دون ترخيص.

وقال جهاد الحلواني -صاحب المنزل المهدم- للجزيرة نت إن المبنى قائم منذ 25 عاما، وإنهم أجبروا على هدمه تفاديا… pic.twitter.com/bIVWJtLsqw — الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) July 27, 2025

وفي سياق منفصل، أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي عائلة الحلواني في بلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة على هدم عمارتها السكنية التي تضم 6 أُسر ويسكنها نحو 25 شخصا بحجة البناء دون ترخيص.

وقال جهاد الحلواني -صاحب العمارة المهدمة- للجزيرة نت إن المبنى قائم منذ 25 عاما، وإنهم أجبروا على هدمه تفاديا للغرامات المالية الباهظة التي تفرضها بلدية الاحتلال في حال لم ينفذ قرار الهدم.

وأكد المواطن الفلسطيني أنهم باقون بمدينتهم المقدسة، ولن يرحلوا عنها حتى لو اضطروا للعيش بخيمة فوق ركام بيوتهم.

وفي سياق آخر، سلمت سلطات الاحتلال المرابطةَ المقدسية خديجة خويص قرارا بتجديد منع السفر 3 أشهر، على أن تعود لاستلام تجديد قرار منع دخول الضفة الغربية خلال الأسبوع القادم.

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كما أفرجت سلطات الاحتلال عن المرابطة المقدسية نفيسة خويص بشرط الإبعاد عن البلدة القديمة لمدة 25 يوما، ودفع كفالة نقدية وكفالة مالية لطرف ثالث، وفقا لمركز معلومات وادي حلوة. علما بأنها اعتقلت أمس من داخل البلدة القديمة.