3 قتلى بقصف مسيّرتين إسرائيليتين جنوبي لبنان

قُتل 3 أشخاص، اليوم السبت، في غارتين بمسيّرتين إسرائيليتين على بلدتي دبعال والصويري في قضاء صور جنوبي لبنان وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية للإعلام.

وأعلنت الوكالة، في بيانين منفصلين، أن مسيرة إسرائيلية قصفت منزلا في بلدة دبعال بصاروخين أوقعا قتيلين، في حين قُتل الثالث بمسيرة أخرى قصفت سيارة في طريق الطويري-صريفا.

وفي سياق متصل، قالت الوكالة إن الطيران المسير الإسرائيلي حلّق على علو منخفض فوق بلدات القاسمية وازرارية وأنصارية في قضاء صيدا جنوب لبنان.

وأضافت أن مسيرة إسرائيلية من نوع "هيرمز 900" حلقت على علو متوسط، فوق أجواء بلدات عربصاليم وحبوش والوادي الأخضر في محافظة النبطية جنوبي لبنان.

من جهة أخرى، أفاد الجيش اللبناني بسقوط "مسيّرة إسرائيلية تحمل شحنة متفجرة في خراج بلدة ميس الجبل-مرجعيون".

ونُشرت صور للمسيّرة قبل أن يفجّر عناصر الجيش شحنتها المتفجرة ويتولون نقل المسيّرة "إلى الوحدة المختصة ليصار إلى الكشف عليها وإجراء اللازم بشأنها".

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن طائرة قتلت في جنوبي لبنان، في وقت سابق اليوم السبت، القائد في ركن قطاع بنت جبيل علي عبد القادر إسماعيل.

ورغم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تواصل إسرائيل شن غارات تقول إنها تستهدف عناصر في حزب الله و"بنى تحتية عسكرية" عائدة له.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، مما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، مما أسفر عن 260 قتيلا و563 جريحا، وفق بيانات رسمية.

وفي تحدٍّ لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، في حين يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.