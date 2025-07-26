وزير فرنسي: مشكلات الأمن بغرب أفريقيا لم تعد تخصنا

قال ثاني محمد صويلحي وزير الدولة الفرنسي المكلف بالفرانكفونية والشراكات الدولية الجمعة إن انعدام الأمن في دول في غرب أفريقيا لم يعد يخص فرنسا.

وكانت فرنسا قد سلمت الأسبوع الماضي أكبر قاعدة عسكرية لها في السنغال بعد نصف قرن تقريبا من الوجود هناك وبذلك تكون باريس قد فقدت موطئ قدم رئيسيًا لها في غرب أفريقيا.

وجاءت تعليقات صويلحي في مؤتمر صحفي عبر الهاتف من جنوب أفريقيا، حيث يحضر أسبوع مناقشات مجموعة العشرين حول التنمية العالمية.

وقال ردا على سؤال من رويترز بشأن خطر انعدام الأمن الذي يشكله غياب الوجود العسكري الفرنسي: "يؤسفني أن أقول هذا، لكن الأمر لم يعد يخصنا".