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مظاهرات أوروبية رفضا لعدوان الاحتلال على القطاع وسياسة التجويع

كوبنهاغن- الدنمارك … مظاهرات المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام
مظاهرات أوروبا لم تتوقف منذ بدء العدوان على القطاع في عام 2023 (مواقع التواصل)
26/7/2025-|آخر تحديث: 19:53 (توقيت مكة)

شهدت عدة مدن أوروبية مظاهرات حاشدة رافضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومنددة بسياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال في القطاع.

ففي أسكتلندا، خرجت مظاهرة في مدن عدة بينها العاصمة إدنبره احتجاجا على زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومطالبة بوقف العدوان على غزة. ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بإنهاء حرب إسرائيل على غزة وأخرى تعبر عدم ترحيبهم بترامب.

في العاصمة الفنلندية هلسنكي جابت مسيرة دراجات ترفع الأعلام الفلسطينية شوارع العاصمة، دعما للشعب الفلسطيني وتنديدا بعدوان الاحتلال وسياسة التجويع ضد قطاع غزة.

مسيرة دراجات في فنلدنا تضامنا مع غزة المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي شبكة قدس الإخبارية

مسيرة دراجات في فنلدنا تضامنا مع غزة المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي شبكة قدس الإخبارية

وفي النمسا، عرقل ناشطون حفل الافتتاح الرسمي لمهرجان سالزبورج 2025 اليوم السبت، تضامنا مع غزة ورفضا للعدوان عليها ولسياسة التجويع.

وأطلق العديد من الناشطين شعارات مثل "أيديكم ملطخة بالدماء" ورفعوا لافتات كتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية".

وفي كوبنهاغن، نظم ناشطون مسيرة جابت شوارع العاصمة الدانماركية للمطالبة بتحرك فوري لإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. كما طالب المتظاهرون بالتحرك الفوري من أجل إدخال مساعدات إنسانية إلى غزة.

كوبنهاغن- الدنمارك … مظاهرات المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام

كوبنهاغن- الدنمارك … مظاهرات المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام

كما شهدت مدينة هلسنبوري السويدية مظاهرة حاشدة دعما لقطاع غزة وتنديدا بسياسة التجويع والعدوان الإسرائيلي.

كوبنهاغن- الدنمارك … مظاهرات المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام

ولم تكن العاصمة الألمانية برلين بعيدة عن تلك الأجواء فقد شهدت مظاهرات تضامنا مع فلسطين

مظاهرات في برلين من شاشة الجزيرة

مظاهرات في برلين من شاشة الجزيرة

المصدر: الجزيرة + وكالات

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