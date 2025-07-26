مراسل الجزيرة يناشد منظمات إنسانية للتدخل لإطلاق ركاب حنظلة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي السفينة حنظلة وهي في طريقها لقطاع غزة المحاصر، واعتقلت جميع مَن كان على متنها من برلمانيين ونشطاء وصحفيين ومن ضمنهم مراسل الجزيرة محمد البقالي.

ودعا البقالي في الفيديو دولته المغرب والمنظمات الحقوقية والإنسانية للتدخل لدى الاحتلال للإفراج عن جميع مَن كان على متن السفينة.

وكان الزميل البقالي قد صور فيديو قبل انطلاق السفينة "حنظلة"، التي يوجد على متنها 21 ناشطا دوليا من جنسيات متعددة، من بينهم ممثلون عن برلمانات أوروبية وشخصيات فنية وإعلامية، وأوصى بنشره بعد اقتحام قوات الاحتلال للسفينة.

وقد دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" إلى حماية مراسل الجزيرة محمد البقالي والمصور الأميركي وعد محمد سليم الطائي، الصحفيين الموجودين على متن السفينة لتغطية "عملية إنسانية متجهة إلى غزة لصالح قناة الجزيرة، بهدف كسر الحصار الإعلامي الذي تفرضه إسرائيل".

وكانت السفينة "حنظلة" قد أبحرت في 13 يوليو/تموز الجاري، من ميناء سيراكوزا الإيطالي، قبل أن ترسو في ميناء غاليبولي في 15 من الشهر نفسه، لتجاوز بعض المشكلات التقنية، لتعاود الإبحار مجددا في 20 يوليو/تموز باتجاه غزة، وعلى متنها 21 ناشطا.