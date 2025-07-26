رئيسة وزراء إيطاليا: لا أؤيد الاعتراف بدولة فلسطين قبل إقامتها

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني اليوم السبت إنها "تؤيد بشدة قيام دولة فلسطين لكنها لا تؤيد الاعتراف بها قبل إقامتها".

وأضافت ميلوني في تصريح لصحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية أن الاعتراف بدولة فلسطين قبل قيامها قد يؤدي إلى نتائج عكسية.

وتابعت ميلوني "إذا تم الاعتراف على الورق بشيء غير موجود، فقد تبدو المشكلة كأنها حُلّت وهي لم تُحل".

وأثار قرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطينية عند انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول تنديدا من إسرائيل والولايات المتحدة، وسط استمرار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أمس الجمعة إن الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يقترن باعتراف هذه الدولة الجديدة بإسرائيل.

بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر -مساء الجمعة- إن "الحكومة لن تعترف بدولة فلسطينية إلا في إطار اتفاق سلام تفاوضي"، مخيّبًا آمال كثيرين في حزب العمال يريدون منه أن يحذو حذو فرنسا في تسريع هذه الخطوة.

وذكر متحدث باسم الحكومة الألمانية أمس أن برلين لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية على المدى القريب، وأن أولويتها الآن هي إحراز "تقدم تأخر كثيرا" نحو حل الدولتين.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أميركي حرب إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 203 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.