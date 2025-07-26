الجزيرة تفتتح نشراتها بصيحة: الحياة بغزة ضاقت ضاقت وضاقت حتى صارت بحجم حبة أرزّ

في إطار تغطيتها المتواصلة للوضع المأساوي في قطاع غزة، أفردت قناة الجزيرة نشراتها الإخبارية بافتتاحية خاصة عن جريمة التجويع التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، حيث يتزايد شهداء التجويع يوميا في مختلف مناطق القطاع.

وقالت الجزيرة في افتتاحيتها: ماذا ينبغي أن نقول لكم اليوم عن الجوع، عن أكثـر من مليوني شخص في غزة، يلاحقون حبة أرزّ، مجردَ حبة أرز، فلا يجدونها؟

وتابعت: 50 ألفا قتلهم القصف الإسرائيلي في قطاع غزة طيلة الحرب، صاروا تحت الأرض.

أما أكثر من مليوني إنسان،، فهم لا تحت الأرض ولا فوقها…

وأضافت الجزيرة في الافتتاحية: ماذا ينبغي أن نقول لكم لكي نقول لكم، إن النفَسَ في غزة قد ضاق، وإن الحياة في عيون أمّ وأبٍ وطفل بغزة ضاقت وضاقت وضاقت، حتى صارت بحجم حبة أرزّ.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن مستشفيات القطاع سجلت 9 حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة، وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية، وأضافت الوزارة إن العدد الإجمالي لوفيات التجويع وسوء التغذية يرتفع بذلك إلى 122 حالة وفاة، من بينهم 83 طفلا.

وكانت شبكة الجزيرة الإعلامية قد دعت في وقت سابق المجتمع الدولي، والمؤسسات الصحفية، ومنظمات الدفاع عن حرية الإعلام، والهيئات القانونية المعنية، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف جريمة التجويع القسري، واستهداف الصحفيين المتعمد في قطاع غزة.

واستشهدت الجزيرة في بيانها بما كتبه مراسلها في غزة أنس الشريف الذي قال "لم أتوقف عن التغطية لحظة واحدة منذ 21 شهرًا".

واليوم، "أقولها بصراحة وبوجع لا يوصف أنا أترنّح من الجوع، أرتجف من الإرهاق، وأقاوم الإغماء الذي يلاحقني في كل لحظة، نقف أمام الكاميرا نحاول أن نبدو صامدين، لكن الحقيقة أننا ننهار من الداخل، غزة تموت ونحن نموت معها".