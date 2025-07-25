مظاهرات في مدن عربية تضامنا مع غزة واعتقالات بالأردن

خرجت العديد من المظاهرات في مدن عربية تضامنا مع قطاع غزة وتنديدا بالمجازر الإسرائيلية وسياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال وراح ضحيتها عدد من الفلسطينيين، خاصة الأطفال.

وفي السودان، وعلى الرغم مما يشهده من حرب وظروف إنسانية صعبه فإن مدنا عدة شهدت مظاهرات عقب صلاة الجمعة، وكانت مدن القضارف وأم درمان وبورتسودان قد شهدت تجمعات دعت لها مجموعة "سودانيون ضد التطبيع" للوقوف إلى جانب غزة.

ووفقا لمراسلي الجزيرة نت نزار عبد الله وإيمان كمال، فقد حمل المتظاهرون صورا لأهل غزة ولافتات حملت عبارات الدعم والمؤازرة لأهالي القطاع.

ودعا المتظاهرون إلى التعبير عما يتعرض له أهل غزة من مجاعة ووضع إنساني مأساوي.

وقال رئيس تجمّع "سودانيون ضد التطبيع" المظفر الدقيل في تصريح خاص للجزيرة نت "إن القضية في السودان وقضية فلسطين لا تنفصل، نحن جميعا نعاني من محاولات استعمار، فنحن جميعا نعيش في ظل خذلان عربي وعالمي كبير"، على حد قوله.

الأردن.. اليمن، لبنان.. المغرب..موريتانيا

من جهة أخرى، خرجت في الأردن مظاهرات بمناطق عدة في العاصمة الأردنية عمّان بعد صلاة الجمعة، واعتقل الأمن الأردني عددا من المتظاهرين الداعمين لغزة.

الأمن الأردني يعتقل عددًا كبيرًا من المتظاهرين الداعمين لغزة، بعد صلاة الجمعة اليوم. pic.twitter.com/vDNbowzlIv — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 25, 2025

كما خرجت مظاهرة مليونية في ساحة السبعين بالعاصمة اليمنية صنعاء، وأكد المتظاهرون على استمرار الدعم اليمني لغزة.

وفي لبنان، خرجت مظاهرة حاشدة بمدينة صيدا دعما للقطاع ورفضا لسياسة التجويع الإسرائيلية تجاه أهالي غزة.

وفي المغرب، شارك الآلاف في وقفات تضامنية مع غزة للأسبوع الـ86 على التوالي، تم تنظيمها تحت شعار "لا للتجويع، لا للحصار، لا للتطبيع"، وجرى تنظيم هذه الوقفات في عدة مدن، وردد المحتجون هتافات من بينها "تحية مغربية لغزة الأبية"، و"من المغرب لفلسطين شعب واحد وليس اثنين".

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وفي موريتانيا، فتظاهر آلاف المواطنين بالعاصمة نواكشوط في مسيرات انطلقت تحت شعار "أوقفوا المجاعة وارفعوا الحصار".

ورفع المتظاهرون العلمين الموريتاني والفلسطيني، وصورا لعدد من قادة حركة حماس، أبرزهم القياديين البارزين الشهيدين إسماعيل هنية، ويحيى السنوار.

وخلال المظاهرات، حمّل المشاركون الولايات المتحدة مسؤولية استمرار حرب الإبادة الجماعية والتجويع في قطاع غزة.