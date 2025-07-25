مظاهرات داخل الخط الأخضر تنديدا بتجويع غزة وأمن السلطة يقمع محتجين بنابلس

تظاهر آلاف الفلسطينيين اليوم الجمعة داخل الخط الأخضر للتنديد باستمرار حرب الإبادة على غزة وتجويع سكانها المحاصرين، ونظمت احتجاجات مماثلة في مدن بالضفة الغربية، بينها نابلس التي شهدت تدخّل أمن السلطة الفلسطينية لقمع المتظاهرين.

ونظمت مظاهرات ووقفات في مدن وبلدات عدة، بينها سخنين في الجليل، وحيفا ويافا والطيرة، ورهط بالنقب.

وكانت القوى المحلية داخل الخط الأخضر قد ناشدت عموم الفلسطينيين المشاركة في مظاهرة مركزية حاشدة ضد حرب الإبادة والتجويع بغزة.

سخنين: الآلاف يشاركون في المظاهرة القطرية المنددة بالتجويع في غزة والمطالبة بإنهاء الحرب التفاصيل: https://t.co/FQrRV2HMW4 pic.twitter.com/0xhf7bU6NG — موقع عرب 48 (@arab48website) July 25, 2025

وقالت مصادر فلسطينية إن آلاف الفلسطينيين احتشدوا في سخنين، وأظهرت مقاطع مصورة حشدا كبيرا في المدينة.

وأفادت مصادر للجزيرة بأن آلاف الفلسطينيين توجهوا إلى المدينة بالحافلات من مناطق عدة داخل الخط الأخضر.

وقالت المصادر إن الشرطة الإسرائيلية حاولت عرقلة حافلات متجهة إلى سخنين، وفتش عناصرها عددا منها.

مظاهرة في مدينة الطيرة بالداخل المحتل تنديدا بحرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة. pic.twitter.com/n1am93mZfg — القسطل الإخباري (@AlQastalps) July 25, 2025

تنديد بالتجويع والإبادة

ورفع المتظاهرون في سخنين لافتات طالبوا فيها بفتح المعابر وإدخال الغذاء والدواء إلى المحاصرين في قطاع غزة.

وفي الإطار نفسه، خرجت مظاهرة بمدينة يافا إسنادا لغزة وتنديدا بالتجويع والعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وفي مدينة رهط بالنقب رفع المشاركون خلال المظاهرات شعارات تطالب بوقف المجاعة والحرب.

#شاهد| أجهزة أمن السلطة تقمع مسيرة جماهيرية حاشدة خرجت نصرة لغزة وسط مدينة نابلس. pic.twitter.com/qNUTzMWLZC — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 25, 2025

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قمع مسيرة بنابلس

وفي الضفة الغربية، قالت مصادر فلسطينية إن أجهزة الأمن الفلسطينية قمعت مسيرة خرجت في مدينة نابلس نصرة لغزة في ظل ما تتعرض له من تجويع وإبادة جماعية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن أجهزة الأمن أطلقت قنابل الغاز المدمع وقنابل الصوت باتجاه المتظاهرين، واعتقلت عددا من الشبان خلال المسيرة التي خرجت من مسجد النصر داخل البلدة القديمة في نابلس.

كما تظاهر فلسطينيون وسط رام الله عقب صلاة الجمعة للتنديد باستمرار حرب الإبادة والتجويع في غزة ودعما للأسرى في سجون الاحتلال.

#فيديو| تظاهرة حاشدة في رام الله، دعمًا لغزة وتنديدًا بحرب التجويع والإبادة الجماعية المتواصلة لليوم الـ 658 pic.twitter.com/GyZsuA4oci — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 25, 2025

وردّد المحتجون هتافات تدعو إلى رفع الحصار عن غزة، وتطالب الزعماء العرب والمسلمين بفتح المعابر وإدخال المساعدات.

كما ردد المشاركون هتافات تشيد بالمقاومة في غزة، وتطالب بوحدة الفلسطينيين لوقف حرب الإبادة وإنقاذ الأسرى الذين يؤكدون أن الاحتلال يعدمهم ببطء، وفق وصفهم.

وقد نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقمع المتظاهرين، ودعت أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية إلى الانحياز لخيار مواجهة الاحتلال، كما دعت إلى تكثيف الفعاليات الداعمة لغزة في الضفة.

كما خرجت مظاهرة في مدينة الخليل جنوبي الضفة عقب صلاة الجمعة ندد المشاركون فيها بالحصار وحرب التجويع التي يتعرض لها الغزيون.

مسيرة حاشدة في مدينة الخليل؛ إسنادًا لغزة وتنديدًا بالتجويع والعدوان الإسرائيلي. إليكم رسائل المشاركين في المسيرة : pic.twitter.com/PJEzcXBmpu — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 25, 2025

وردد المتظاهرون هتافات، من بينها "الشعب يريد فتح المعابر"، و"يا للعار ويا للعار، غزتنا تحت الحصار".

وتأتي المظاهرات في الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر في وقت تتفاقم فيه معاناة المحاصرين في قطاع غزة بسبب التجويع، حيث تزداد الوفيات وتتوالى المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي والمتعاقدون الأجانب مع "مؤسسة غزة الإنسانية" الأميركية التي تدير منذ مايو/أيار الماضي مراكز التحكم في المساعدات.