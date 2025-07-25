الاحتلال يعتقل مفتي القدس من داخل المسجد الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد حسين من داخل باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة، حسب دائرة الأوقاف الإسلامية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن شرطة الاحتلال اعتقلت الشيخ محمد حسين عقب إلقائه خطبة الجمعة بالمسجد الأقصى.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت غرفة الصوتيات في المسجد الأقصى، واعتقلت الشيخ محمد حسين عقب إلقائه خطبة الجمعة التي استنكر فيها سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

قوات الاحتلال تعتقل المفتي العام للقدس الشيخ محمد حسين عقب إلقائه خطبة الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/kplPBxttBd — فضائية النجاح – An-Najah Nbc (@newsnajah) July 25, 2025

وأضافت المصادر، وفق الوكالة، أن قوة خاصة من شرطة الاحتلال اقتحمت أيضا غرفة رئيس الحرس وغرفة مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، بالتزامن مع اعتقال المفتي.

وعرقلت قوات الاحتلال وصول المصلين إلى الأقصى لأداء الصلاة، كما أوقفت عددا من الشبان ومنعتهم من الدخول إلى المسجد، حسب الوكالة.

وتواصل قوات الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، خاصة خلال أيام الجمعة، كما تحرم آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.