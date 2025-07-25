قالت شبكة الجزيرة الإعلامية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي والناطقين باسمه يصعّدون تحريضهم ضد صحفييها، خصوصا الزميل المراسل أنس الشريف.

وأعربت الشبكة في بيان اليوم الجمعة عن استنكارها وتنديدها بالحملات التحريضية ضد كوادرها منذ بدء تغطية الحرب على قطاع غزة.

واعتبرت الجزيرة الحملة التحريضية محاولة خطيرة لتبرير استهداف صحفييها في قطاع غزة، وحمّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سلامة كوادرها في القطاع.

ودعت الشبكة الدول الفاعلة والمنظمات الدولية إلى توفير الحماية لجميع الصحفيين في قطاع غزة.