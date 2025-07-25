عاجل | سي إن إن عن مصدر مطلع: الوسطاء يواصلون مناقشاتهم بشأن احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة
سي إن إن عن مصدر مطلع: الوسطاء يواصلون مناقشاتهم بشأن احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة
سي إن إن عن مصدر مطلع: الاتصالات لا تزال جارية مع كل من إسرائيل وحماس
الخارجية القطرية: قطر ومصر تواصلان جهد الوساطة الحثيث للتوصل إلى اتفاق يضع حدا للحرب بغزة
الخارجية القطرية: قطر ومصر تواصلان الوساطة من أجل التوصل لاتفاق يضمن حماية المدنيين وتبادل المحتجزين والأسرى
الخارجية القطرية: نشير إلى إحراز بعض التقدم في جولة المفاوضات المكثفة الأخيرة بشأن غزة التي استمرت 3 أسابيع
الخارجية القطرية: تعليق المفاوضات لعقد مشاورات قبل استئناف الحوار مجددا يعد أمرا طبيعيا في سياق مفاوضات معقدة
الخارجية القطرية: تدعو قطر ومصر لعدم الانسياق وراء تسريبات إعلامية للتقليل من الجهود والتأثير على التفاوض
الخارجية القطرية: ندعو الإعلام الدولي لعدم تقويض جهود إنهاء الحرب بل تسليط الضوء على معاناة غير مسبوقة بغزة
الخارجية القطرية: تؤكد قطر ومصر بالشراكة مع الولايات المتحدة على استكمال جهود التوصل لاتفاق شامل بغزة
التفاصيل بعد قليل..