عاجل | سي إن إن عن مصدر مطلع: الوسطاء يواصلون مناقشاتهم بشأن احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة

سي إن إن عن مصدر مطلع: الوسطاء يواصلون مناقشاتهم بشأن احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة

سي إن إن عن مصدر مطلع: الاتصالات لا تزال جارية مع كل من إسرائيل وحماس

الخارجية القطرية: قطر ومصر تواصلان جهد الوساطة الحثيث للتوصل إلى اتفاق يضع حدا للحرب بغزة

الخارجية القطرية: قطر ومصر تواصلان الوساطة من أجل التوصل لاتفاق يضمن حماية المدنيين وتبادل المحتجزين والأسرى

الخارجية القطرية: نشير إلى إحراز بعض التقدم في جولة المفاوضات المكثفة الأخيرة بشأن غزة التي استمرت 3 أسابيع

الخارجية القطرية: تعليق المفاوضات لعقد مشاورات قبل استئناف الحوار مجددا يعد أمرا طبيعيا في سياق مفاوضات معقدة

الخارجية القطرية: تدعو قطر ومصر لعدم الانسياق وراء تسريبات إعلامية للتقليل من الجهود والتأثير على التفاوض

الخارجية القطرية: ندعو الإعلام الدولي لعدم تقويض جهود إنهاء الحرب بل تسليط الضوء على معاناة غير مسبوقة بغزة

الخارجية القطرية: تؤكد قطر ومصر بالشراكة مع الولايات المتحدة على استكمال جهود التوصل لاتفاق شامل بغزة

التفاصيل بعد قليل..