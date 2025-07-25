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عاجل | حماس: نستغرب تصريحات المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف السلبية من موقف الحركة
25/7/2025-|آخر تحديث: 00:32 (توقيت مكة)
حركة المقاومة الإسلامية (حماس):
- تعاملنا منذ بداية المسار التفاوضي بكل مسؤولية وطنية ومرونة عالية في كل الملفات.
- حرصنا على التوصل لاتفاق يوقف العدوان وينهي معاناة شعبنا في قطاع غزة.
- قدمنا ردنا الأخير بعد مشاورات موسعة مع الفصائل الفلسطينية والوسطاء والدول الصديقة.
- تعاملنا بإيجابية مع كل الملاحظات التي تلقيناها بما يعكس التزاما صادقا بإنجاح جهود الوسطاء.
- نستغرب تصريحات المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف السلبية من موقف الحركة.
- تصريحات ويتكوف جاءت في الوقت الذي عبر فيه الوسطاء عن ترحيبهم وارتياحهم لموقفنا البناء والإيجابي.
- موقفنا الذي قدمناه للوسطاء يفتح الباب أمام الوصول إلى اتفاق كامل.
- نؤكد حرصنا على إكمال المفاوضات والانخراط فيها بما يذلل العقبات ويوصل لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار الدائم.
المصدر: الجزيرة