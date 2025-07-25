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عاجل | حماس: نستغرب تصريحات المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف السلبية من موقف الحركة

25/7/2025-|آخر تحديث: 00:32 (توقيت مكة)

حركة المقاومة الإسلامية (حماس):

  • تعاملنا منذ بداية المسار التفاوضي بكل مسؤولية وطنية ومرونة عالية في كل الملفات.
  • حرصنا على التوصل لاتفاق يوقف العدوان وينهي معاناة شعبنا في قطاع غزة.
  • قدمنا ردنا الأخير بعد مشاورات موسعة مع الفصائل الفلسطينية والوسطاء والدول الصديقة.
  • تعاملنا بإيجابية مع كل الملاحظات التي تلقيناها بما يعكس التزاما صادقا بإنجاح جهود الوسطاء.
  • نستغرب تصريحات المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف السلبية من موقف الحركة.
  • تصريحات ويتكوف جاءت في الوقت الذي عبر فيه الوسطاء عن ترحيبهم وارتياحهم لموقفنا البناء والإيجابي.
  • موقفنا الذي قدمناه للوسطاء يفتح الباب أمام الوصول إلى اتفاق كامل.
  • نؤكد حرصنا على إكمال المفاوضات والانخراط فيها بما يذلل العقبات ويوصل لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار الدائم.
المصدر: الجزيرة

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