حماس: نستغرب تصريحات ويتكوف وردّنا يفتح الباب لاتفاق شامل

أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن استغرابها من تصريحات المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف بشأن ردها الأخير على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة أن موقفها يفتح الباب للوصول إلى اتفاق شامل.

وقالت الحركة في بيان، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، إنها "تعاملت منذ بداية المسار التفاوضي بكل مسؤولية وطنية ومرونة عالية في مختلف الملفات وحرصت على التوصل إلى اتفاق يوقف العدوان وينهي معاناة شعبنا في قطاع غزة".

وأضافت أنها قدمت ردها الأخير "بعد مشاورات موسعة مع الفصائل الفلسطينية، والوسطاء، والدول الصديقة، وتعاطت بإيجابية مع جميع الملاحظات التي تلقّتها، بما يعكس التزاما صادقا بإنجاح جهود الوسطاء، والتفاعل البنّاء مع كل المبادرات المقدمة".

وقالت حماس إنها تستغرب تصريحات ويتكوف "السلبية تجاه موقف الحركة، في وقت عبّر فيه الوسطاء عن ترحيبهم وارتياحهم لهذا الموقف البنّاء والإيجابي، الذي يفتح الباب أمام التوصل إلى اتفاق شامل".

وأكدت الحركة حرصها على استكمال المفاوضات والانخراط فيها "بما يساهم في تذليل العقبات والتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار".

ويتكوف: قررنا إعادة فريقنا من #الدوحة لإجراء مشاورات بعد رد حماس، وسندرس الآن خيارات بديلة لإعادة الرهائن إلى ديارهم#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/ttqNTLLzzO — قناة الجزيرة (@AJArabic) July 24, 2025

اتهامات ويتكوف

ويأتي هذا البيان بعدما اتهم ويتكوف حركة حماس بأنها "لا تبدي حسن نية رغم الجهود الكبيرة التي بذلها الوسطاء"، وتتصرف "بأنانية"، معلنا أن واشنطن قررت إعادة فريقها من الدوحة لإجراء مشاورات وأنها ستدرس خيارات بديلة لاستعادة الأسرى الإسرائيليين.

وكان ويتكوف قد وصل إلى إيطاليا لبحث مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، وذكرت تقارير صحفية أميركية وإسرائيلية أنه سيعقد هناك لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى من الشرق الأوسط.

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في الوقت نفسه، أعلنت إسرائيل استدعاء فريقها المفاوض من الدوحة لإجراء مزيد من المشاورات. وقال مصدران مطلعان على المفاوضات في قطر لوكالة رويترز إن قرار إسرائيل لا يشير بالضرورة إلى أزمة في المحادثات.

مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو للجزيرة: أبدينا مرونة في كل الملفات، وموقفنا كان نابعا من إرادة وطنية جمعية ورغبة جادة في الوصول إلى اتفاق يمكن أن ينهي هذه الحرب العدوانية على شعبنا#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/s8KQAV49Jv — قناة الجزيرة (@AJArabic) July 24, 2025

"انسحاب تكتيكي"

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين من عدة دول أن "انسحاب إسرائيل والولايات المتحدة من المحادثات ربما يكون تكتيكيا".

وكانت إسرائيل أعلنت صباح الخميس أنها تلقت رد حماس على المقترح الذي يتم التفاوض عليه منذ أكثر من أسبوعين في الدوحة، وأنها ستقوم بدراسته.

وقال مصدر رفيع المستوى في حماس لرويترز إنه لا تزال هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، لكن الأمر سيستغرق بضعة أيام بسبب ما وصفها بالمماطلة الإسرائيلية.

ومنذ السادس من يوليو/تموز الجاري، تُجرى في الدوحة أحدث جولة من المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

ويدور الحديث عن تبادل للأسرى ووقف لإطلاق النار لمدة 60 يوما يتم التفاوض خلالها على إنهاء الحرب بشكل كامل.

وثمة فجوات بين حماس وتل أبيب بشأن مدى انسحاب الجيش الإسرائيلي داخل غزة وعدد ونوعية الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم، وفق تقارير إعلامية إسرائيلية.