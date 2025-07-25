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عاجل | ترامب: حماس لا تريد حقا التوصل إلى اتفاق

25/7/2025-|آخر تحديث: 16:00 (توقيت مكة)

ترامب: حماس لا تريد حقا التوصل إلى اتفاق

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

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