اتفاق سوري فرنسي أميركي على دعم المرحلة الانتقالية ومحاسبة مرتكبي الجرائم

أعلنت سوريا وفرنسا والولايات المتحدة اليوم الجمعة أنها اتفقت على التعاون في الجهود الرامية إلى ضمان نجاح المرحلة الانتقالية في سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها.

وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية السورية أن الدول الثلاثة اتفقت أيضا على ضرورة ضمان ألا يشكل جيران سوريا تهديدا وألا تشكل سوريا تهديدا لجيرانها، وذلك في إشارة إلى إسرائيل التي قصفت سوريا عدة مرات منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ودعمت تمرد حكمت الهجري أحد مشايخ عقل الدورز في السويداء على الحكومة المركزية في دمشق .

وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني قد التقى نظيره الفرنسي جان نويل باروت والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك في العاصمة الفرنسية باريس.

ووفقا للبيان فقد اتفقت الأطراف الثلاثة على التعاون في مكافحة الإرهاب، ودعم سوريا في محاسبة مرتكبي أعمال العنف، واستمرار المشاورات لتنفيذ اتفاق مارس/ آذار مع قوات سوريا الديمقراطية، حيث ستعقد مشاورات بين دمشق والأكراد في باريس بأقرب وقت ممكن.

يذكر أنه تم تأجيل اجتماع كان مقررا أمس الخميس في باريس بين وفد حكومي سوري وممثلين عن الأكراد، وذلك وفقا لوكالة أنباء هاوار الكردية.

وقد جاءت تلك التطورات بعد تصريحات لمسؤولين أكراد برفض تسليم أسلحتهم للحكومة كما نص اتفاق مارس/ آذار وكان من أبرز نصوصه "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".

وفي سياق متصل كرر المبعوث الأميركي توماس باراك حرص بلاده على استقرار سوريا، وقال في منشور على منصة إكس "سوريا المستقرة والآمنة والموحدة تُبنى على أساس جيران وحلفاء عظماء، سنواصل العمل على بناء الرخاء في سوريا بالتعاون مع الأصدقاء والشركاء"، إلا أن العديد من المراقبين يرون أن تلك التصريحات لا تجد لها صدا على أرض الواقع خاصة دعم الولايات المتحدة للعدوان والقصف الإسرائيلي المستمر للأراضي السورية.