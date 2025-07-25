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عاجل | بيان سوري أميركي فرنسي: توافقنا على عقد مشاورات بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية في باريس بأقرب وقت ممكن
25/7/2025-|آخر تحديث: 15:20 (توقيت مكة)
عاجل | بيان سوري أميركي فرنسي: توافقنا على عقد مشاورات بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية في باريس بأقرب وقت ممكن
عاجل | بيان سوري أميركي فرنسي: نؤكد التزامنا بالتعاون المشترك لمكافحة الإرهاب ودعم قدرات الدولة السورية ومؤسساتها
عاجل | بيان سوري أميركي فرنسي: توافقنا على الحاجة إلى الانخراط السريع في جهود إنجاح مسار الانتقال في سوريا
عاجل | سانا: اللقاء بين الشيباني وباروت وبراك في باريس أكد على دعم جهود دمشق في محاسبة مرتكبي أعمال العنف
عاجل | سانا: اللقاء بين الشيباني وباروت وبراك في باريس أكد على دعم وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها
عاجل | سانا: وزير الخارجية أسعد الشيباني يلتقي في باريس نظيره الفرنسي والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم براك
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة