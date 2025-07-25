جواز السفر الأميركي يتراجع ودول عربية ضمن الأضعف عالميا

أعلنت شركة هينلي -التي تُصدر مؤشر هينلي لجوازات السفر- أن جواز السفر الأميركي قد تراجع إلى أدنى مرتبة له، من المرتبة السابعة العام الماضي إلى العاشرة العام الحالي، وتساوى بذلك مع جوازي سفر أيسلندا وليتوانيا.

ويعتمد تصنيف هينلي على عدد الوجهات التي يمكن للمسافر زيارتها دون الحاجة إلى تأشيرة، وقد تفوقت دول آسيوية على أميركا في قمة القائمة، إضافة لدول أوروبية أخرى.

وكان الجواز الأميركي الأقوى عالميا سنة 2014، قبل أن يتراجع تدريجيا بمرور الأعوام.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست أن هذا التغيير يحدث في ظل دور الولايات المتحدة على الساحة العالمية مع الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، والتي عززت إجراءات التحقق من التأشيرات.

وفي الشهر الماضي، أعلنت وزارة الخارجية عن "توسيع الفحص" للتأشيرات، مما يتطلب من المتقدمين جعل جميع حساباتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي متاحة للعامة مما يوفر للسلطات الأميركية فحصها والتحقق من محتواها.

وتصدّر جواز السفر السنغافوري مرة أخرى قائمة أقوى جوازات السفر في العالم، حيث يوفر إمكانية الوصول إلى 193 وجهة دون الحاجة لتأشيرة.

وفيما يلي أقوى جوازات السفر وأضعفها وفق مؤشر هينلي:

أقوى جوازات السفر

1. سنغافورة: 193 وجهة.

2. اليابان وكوريا الجنوبية: 190 وجهة.

3. الدانمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وإسبانيا: 189 وجهة.

4. النمسا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج والبرتغال والسويد: 188 وجهة.

5. اليونان ونيوزيلندا وسويسرا: 187 وجهة.

أضعف جوازات السفر

1. أفغانستان: 25 وجهة.

2. سوريا: 27 وجهة.

3. العراق: 30 وجهة.

4. باكستان والصومال واليمن: 32 وجهة.

5. ليبيا ونيبال: 38 وجهة.