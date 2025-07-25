تقرير يكشف عن مقتل 65 متظاهرا برصاص الشرطة الكينية

كشفت الهيئة المستقلة لمراقبة الشرطة في كينيا عن مقتل 65 شخصا في مظاهرات اندلعت في يونيو/حزيران ويوليو/تموز الماضيين، منددة باستخدام مفرط للقوة وتعامل غير قانوني مع المحتجين.

وأفاد تقرير الهيئة -الصادر أمس الخميس- بأنها شاركت في 61 عملية تشريح لضحايا أربعة احتجاجات شهدتها البلاد، منها مظاهرات "سابا سابا" التي سجّلت أعلى عدد وفيات بلغ 41 شخصا، مقابل 23 في احتجاجات يونيو/حزيران، وشخصا واحدا خلال مظاهرة مطالِبة بالعدالة في قضية وفاة المدرّس ألبرت أوجوانغ أثناء الحجز الشرطي.

وانتقد التقرير أداء الشرطة، متهما السلطات بالتعامل مع مظاهرات سلمية كما لو كانت أعمال شغب، ونشر قوات بزيّين رسمي ومدني دون علامات تعريف أو رتب عسكرية.

كما اتهم الضباط بعدم التدخل في احتجاجات مؤيدة للحكومة، وإخفاء لوحات السيارات الرسمية وتجنب عرض الرتب والأسماء.

وقدّم التقرير توصيات إلى المفتش العام للشرطة، منها ضرورة احترام الحق في التظاهر السلمي، وتحديد هوية الضباط بوضوح، واستخدام كاميرات الجسم لتوثيق التجاوزات ومحاسبة المسؤولين.