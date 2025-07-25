تصاعد التهديدات ضد أوباما بعد اتهامات ترامب بالخيانة

تعرض الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما لتهديدات متزايدة بالقتل عبر الإنترنت ودعوات بالسجن، بعد أن اتهمه الرئيس دونالد ترامب ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد بالخيانة فيما يتعلق بالنفوذ الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016، وفق مجلة نيوزويك الأميركية.

ونقلت الصحيفة عن تقرير صادر عن "المشروع العالمي لمكافحة الكراهية والتطرف" أنه ارتفعت التعليقات على وسائل التواصل الداعية لسجن أوباما أو إعدامه بين 17 و20 يوليو/تموز، بعد أن اتهمت إدارة ترامب إدارة أوباما بأنها "تلاعبت وحجبت" معلومات أساسية حول مدى تورط روسيا في انتخابات عام 2016.

وبدأت التهديدات بعد أن أصدرت غابارد تقريرا الجمعة الماضي زعمت فيه أن أوباما وأعضاء إدارته فبركوا معلومات استخباراتية بشأن التدخل الروسي في انتخابات عام 2016 "لتمهيد الطريق لما كان في جوهره انقلابا استمر لسنوات ضد الرئيس ترامب".

وقالت إنها ستحيل المسؤولين إلى وزارة العدل للمقاضاة، في حين نفى أوباما تلك المزاعم.

ويوم الأحد، تدخل ترامب ونشر مقطع فيديو معدا بواسطة الذكاء الاصطناعي على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، يُظهر اعتقال أوباما وإيداعه السجن.

ارتفاع نسب التهديدات

ووفق تقرير "المشروع العالمي لمكافحة الكراهية والتطرف"، ارتفعت التعليقات التي تصف أوباما بالخيانة وبأنه يستحق السجن أو الإعدام بزيادة قدرها 1100%.

وعلى تليغرام، ارتفعت التعليقات المماثلة من صفر إلى 12%. أما على موقع "غاب سوشال" ارتفعت هذه التعليقات بزيادة قدرها 433%.

وبحسب نيوزويك، منذ الفترة التي حقق فيها الباحثون، استمر ترامب في الإدلاء بتعليقات عن أوباما متهما إياه بأنه "زعيم عصابة وخائن".

أوباما ينفي

بدوره، أصدر مكتب أوباما بيانا يدحض فيه هذه المزاعم، التي وصفها بأنها "شائنة"، قائلا إن "هذه المزاعم الغريبة سخيفة ومحاولة واهية لصرف الانتباه".

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وقال باتريك رودنبوش المتحدث باسم أوباما: "لا شيء في الوثيقة الصادرة الأسبوع الماضي (عن الاستخبارات المركزية) يُقوّض الاستنتاج المُسلّم به على نطاق واسع بأن روسيا عملت على التأثير في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، لكنها لم تنجح في التلاعب بأي من الأصوات".

وأضاف "أكد تقرير صدر عام 2020 عن لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، المُشكّلة من الحزبين، برئاسة ماركو روبيو آنذاك، هذه النتائج".