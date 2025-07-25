باودينغ الصينية.. أمطار عام كامل تتهاطل في يوم واحد

مدينة صينية تسقط فيها، ليوم واحد، أمطار غزيرة تقترب من المعدل السنوي، فما القصة؟

تقول هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في الصين، إن العواصف التي تعرضت لها مناطق في شمال البلاد أغرقت مدينة باودينغ بأمطار تساوي ما يقرب من معدل عام كامل، مما أجبر أكثر من 19 ألف شخص على النزوح من منازلهم.

ووفقا لما ذكرته الهيئة، اليوم الجمعة، فإن منسوب هطول الأمطار في مدينة يي الواقعة في الجزء الغربي من باودينغ، وصل إلى 447.4 مليمترا خلال 24 ساعة حتى وقت مبكر من صباح اليوم، علما أن البيانات الرسمية توضح، أن متوسط منسوب هطول الأمطار السنوي في باودينغ نحو 500 مليمتر.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الصينية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه أُجلي ما مجموعه 19 ألفا و453 شخصا من 6171 أسرة.

ولم تذكر هيئة الأرصاد الجوية المكان الذي نُقل السكان إليه، لكنها نشرت مقطعا قصيرا يظهر شرطيين يرتديان سترات واقية من المطر وهما يقفان في شارع غمرته المياه، بينما كان المطر ينهمر ليلا.

وأجرت الهيئة مقارنة بين كمية الأمطار الحديثة مع الهطول غير المتوقع للأمطار التي جلبها إعصار دوكسوري القوي إلى حوض نهر هاي في عام 2023، والذي أغرق العاصمة بكين بأمطار لم تشهدها منذ بدء التسجيلات قبل 140 عاما.

ويشمل حوض نهر هاي بكين ومقاطعة خبي ومدينة تيانجين الساحلية.