السفينة "حنظلة" تواصل الإبحار نحو غزة بعد عودة الاتصال بناشطيها

تواصل السفينة "حنظلة" رحلتها إلى غزة لكسر الحصار عنها بعدما أعلنت المسؤولة عن السفينة عودة الاتصال بها بعد نحو ساعتين من انقطاعه ليل الخميس إثر اقتراب طائرات مسيرة منها.

وبث تحالف "أسطول الحرية" آخر دقائق من تسجيلات كاميرات المراقبة في السفينة قبل انقطاع الاتصال بها.

وقال مراسل الجزيرة محمد البقالي من على متن السفينة إن طائرات مسيرة أحاطت بالسفينة المتجهة إلى غزة. وأضاف أن طاقم السفينة قام بتفعيل خطة الطوارئ.

وأثار تحليق الطائرات المسيرة قرب السفينة مخاوف من احتمال تعرضها لهجوم، قبل أن يعاد التواصل معها.

For about two hours, our Freedom Flotilla boat's communications were interrupted and drones were observed near the boat, raising serious concerns of potential attack.

Connection has now been re-established. 'Handala' is continuing its mission and is currently less than 349… pic.twitter.com/3f0wHTNl9u

— Freedom Flotilla Coalition (@GazaFFlotilla) July 24, 2025