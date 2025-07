السفارة الأميركية بطرابلس: أميركا لا تسعى لنقل سكان غزة إلى ليبيا

أكدت السفارة الأميركية في طرابلس عبر منشور لها على منصة إكس، اليوم الجمعة، أن الادعاءات بأن الولايات المتحدة تسعى إلى نقل سكان غزة إلى ليبيا هي "ادعاءات تحريضية وكاذبة تماما".

FAKE NEWS: The Embassy reiterates that assertions the United States seeks to relocate Gazans to Libya are inflammatory and totally false.

