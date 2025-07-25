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السفارة الأميركية بطرابلس: أميركا لا تسعى لنقل سكان غزة إلى ليبيا

WASHINGTON, DC - OCTOBER 30: An American flag flies at the U.S. Capitol on October 30, 2019 in Washington, DC. State Department special adviser for Ukraine Catherine Croft and State Department official Christopher Anderson are expected to appear for closed-door depositions as part of the impeachment inquiry and the latest in a line of career diplomats who have complied with a House subpoena. Samuel Corum/Getty Images/AFP== FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==
السفارة الأميركية في طرابلس أكدت أن الادعاءات بسعي أميركا لنقل سكان غزة إلى ليبيا هي تحريضية وكاذبة (الفرنسية)
25/7/2025-|آخر تحديث: 16:06 (توقيت مكة)

أكدت السفارة الأميركية في طرابلس عبر منشور لها على منصة إكس، اليوم الجمعة، أن الادعاءات بأن الولايات المتحدة تسعى إلى نقل سكان غزة إلى ليبيا هي "ادعاءات تحريضية وكاذبة تماما".

وكان موقع “أكسيوس” الأميركي قد كشف قبل أيام عن تسريبات إعلامية تكشف استمرار الحكومة الإسرائيلية بمساعيها نحو تنفيذ خطط التهجير القسري لسكان قطاع غزة.

وأضاف الموقع أن "الموساد" أبلغ الجانب الأميركي بأن إسرائيل تجري اتصالات سرية مع كل من إثيوبيا، وإندونيسيا، وليبيا، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات تتيح إعادة توطين الفلسطينيين خارج القطاع.

وكانت قناة "إن بي سي" نيوز الأميركية قد ذكرت في منتصف مايو/أيار الماضي، نقلا عن أشخاص مطلعين، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعمل على خطة لنقل ما يصل إلى مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا بشكل دائم.

وأضافت القناة وقتها أنه مقابل إعادة توطين الفلسطينيين، ستفرج الإدارة الأميركية عن مليارات الدولارات من الأموال التي جمدتها واشنطن قبل أكثر من 10 سنوات.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبدعم أميركي، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وقد خلّفت حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني أكثر من 203 آلاف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة لمئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين منهم أطفال.

المصدر: الجزيرة

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