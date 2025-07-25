الرئيس الكولومبي يأمر باعتراض سفن الفحم المتجهة لإسرائيل

أمر رئيس كولومبيا غوستافو بيترو، اليوم الجمعة، باعتراض أي سفينة تحمل فحما لإسرائيل، مؤكدا أن بلاده لن تتواطأ مع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقال الرئيس الكولومبي -عبر منصة إكس- "بصفتي القائد الأعلى للقوات المسلحة أصدرت أمرا باعتراض أي سفينة تحمل فحما وتتجه نحو إسرائيل"، وذلك بعد أن أبحرت سفينة محملة بالفحم يوم الخميس من سييناغا متجهة إلى إسرائيل.

واعتبر بيترو أن إرسال تلك السفينة إلى إسرائيل تحدٍّ لحكومته بعد أن منع تصدير الفحم إلى إسرائيل في أغسطس/آب الماضي احتجاجا على الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.

احتجاج العمال

وأتى ذلك في منشور رد به الرئيس الكولومبي على وزير العمل أنطونيو سانغوينو، الذي قال إن عمال قطاع الفحم هم من نبهوا أن السفينة -التي ترفع العلم المالطي- متجهة إلى إسرائيل، ومن المقرر وصولها في 14 أغسطس/آب المقبل.

وشدد بيترو على أنه "طالما يُسقطون القنابل على الأبرياء فإن كولومبيا لن تُساندهم"، احتجاجا على استمرار غارات الجيش الإسرائيلي التي تستهدف المدنيين في غزة.

والأربعاء، هدد بيترو بتغيير عقد امتياز فحم شركة التعدين والتجارة "جلينكور" في كولومبيا من جانب واحد إذا واصلت الصادرات إلى إسرائيل، وذلك خلال فعالية للطاقة نظمتها مجموعة دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (سيلاك).

مما دفع الشركة السويسرية للرد بأنها أوقفت بالفعل شحناتها لإسرائيل تماشيا مع القرار الرئاسي.

وكانت كولومبيا سحبت سفيرها من تل أبيب في وقت سابق، ووجهت انتقادات لاذعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلية، داعية إلى وقف إطلاق النار الفوري ورفع الحصار عن القطاع.