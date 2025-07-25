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الأمم المتحدة تطلق نداء لجمع 3 مليارات دولار لمساعدة السوريين

IDLIB, SYRIA - JANUARY 24: An aerial view shows homes in a camp for Internally Displaced Persons (IDPs) living in Syria's northwestern Idlib province on January 24, 2025 in Idlib, Syria. Nearly two million people, almost all of tive in camps near the Turkish border after fleeing the war in other parts of Syria. Until recently, Idlib was the only area in the country controlled by the opposition. Following the overthrow of Syrian leader Bashar al-Assad by opposition groups in a quick offensive on December 8, the country is looking to gain economic momentum after years of global sanctions on the Assad-led government. Arab and Western countries have been reopening diplomatic relations with Syria's new de facto authorities, headed by the Islamist former insurgent group Hayat Tahrir al-Sham, or HTS. Fourteen years of war have left the Syrian economy damaged, with tens of thousands of residents living on or below the poverty line. The World Food Program estimates that 13.1 million Syrians do not have enough to eat. (Photo by Spencer Platt/Getty Images)
نحو مليوني سوري يعيشون في مخيمات نزوح قرب الحدود التركية (غيتي)
25/7/2025-|آخر تحديث: 08:39 (توقيت مكة)

أطلقت الأمم المتحدة أمس الخميس نداء لجمع 3.19 مليارات دولار لمساعدة 10.3 ملايين سوري حتى نهاية العام الجاري.

وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان إن آدم عبد المولى "المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا أطلق اليوم تمديد أولويات الاستجابة الإنسانية لعام 2025، داعيا إلى توفير مساعدة بقيمة 3.19 مليارات دولار لدعم 10.3 ملايين شخص محتاج حتى ديسمبر/كانون الأول".

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وأوضح أوتشا أن هذا التمديد للأولويات الإنسانية للعام الجاري يستهدف بشكل أساسي المناطق التي تواجه أشد الظروف حرجا، والأماكن المصنفة ضمن مستويي الخطورة الرابع والخامس اللذين يعنيان أن الحالة "كارثية"، أي المستوى ما قبل الأخير من الخطورة كون المستوى الأخير يعني حالة المجاعة.

ولفت مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أنه بحاجة لمبلغ 2.07 مليار دولار لسد الاحتياجات العاجلة لحوالي 8.2 ملايين شخص في بلد يعاني من اقتصاد منهار وبنية تحتية مدمرة، وغالبية سكانه يعيشون تحت خط الفقر المحدد من جانب الأمم المتحدة.

HOMS, SYRIA - JANUARY 22: People visit a market in the city of Homs on January 22, 2025 in Homs, Syria. Homs, the country’s third-largest city, has a mixed population of Sunni and Shia Muslims, Alawites and Christians and was once called the Capital of the Revolution' and was heavily damaged in fighting over the years. Following the overthrow of Syrian leader Bashar al-Assad by opposition groups in a quick offensive on December 8, the country is looking to gain economic momentum after years of global sanctions on the Assad-led government. Arab and Western countries have been reopening diplomatic relations with Syria's new de facto authorities, headed by the Islamist former insurgent group Hayat Tahrir al-Sham, or HTS. Fourteen years of war have left the Syrian economy damaged, with tens of thousands of residents living on or below the poverty line. The World Food Program estimates that 13.1 million Syrians do not have enough to eat. (Photo by Spencer Platt/Getty Images)
أعداد كبيرة من السوريين يعيشون في أحياء مدنهم المدمرة جراء الحرب (غيتي)

بدوره، قال عبد المولى إن "هذا التمديد هو الأول الذي يُطوَّر في البلد، بالتشاور الوثيق مع الشركاء والسلطات، وهو يُبرهن عن التزامنا المستمر تجاه الشعب السوري".

ويأتي هذا الإعلان في ظل نقص حاد في التمويل، وفقا للأمم المتحدة التي لم تتمكن حتى الآن من أن تجمع سوى 11% من الأموال اللازمة للوفاء باحتياجات السوريين.

وفي العام الماضي، لم يُموّل من الخطة الإنسانية لسوريا سوى 36.6%، في أحد أدنى مستويات التمويل منذ 14 عاما.

المصدر: الفرنسية

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