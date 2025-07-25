ألمانيا: لا نعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية قريبا

أعلنت ألمانيا، اليوم الجمعة، أنها لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية على المدى القريب، في أعقاب إعلان فرنسا اعترافها بدولة فلسطينية مما أثار غضب إسرائيل.

وقالت الحكومة الألمانية -في بيان- إن أولوية برلين الآن تتجه لإحراز "تقدم طال انتظاره" نحو حل الدولتين.

وأضافت أن "أمن إسرائيل ذو أهمية بالغة للحكومة الألمانية"، مشيرا إلى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لن يكون إلا إحدى الخطوات الأخيرة في حل الدولتين.

ولم يوضح البيان الخطوات المطلوبة لحل الدولتين والسابقة للاعتراف بدولة فلسطينية.

اعتراف فرنسي

وأمس الخميس، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعلن رسميا الاعتراف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال أيلول/سبتمبر المقبل.

وكتب في رسالة موجهة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن فرنسا "ستحشد كل الذين يريدون المشاركة في المبادرة من شركائها الدوليين".

ويهدف قرار الإعلان عن تلك الخطوة، قبل مؤتمر للأمم المتحدة تعقده فرنسا والسعودية الأسبوع المقبل لوضع معايير خارطة طريق لدولة فلسطينية، إلى منح الفريق الفرنسي الأممي إطارا للعمل مع الدول الأخرى التي تدرس أيضا الاعتراف بدولة فلسطينية، أو لا تزال مترددة حيال ذلك.

وسارعت إسرائيل إلى انتقاد القرار، معتبرة أنه "يكافئ الإرهاب"، وأنه "وصمة عار في تاريخ فرنسا".

وحاليا، تعترف 149 دولة بفلسطين من أصل 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة.