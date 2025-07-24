معارك ضارية في غزة وإصابة 10 جنود إسرائيليين بانفجار ذخيرة بالشجاعية

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 10 جنود أصيبوا بجروح خطيرة بعد انفجار ذخيرة في منزل بحي الشجاعية شمال قطاع غزة، مشيرة إلى أن معارك ضارية تدور حاليا في القطاع.

ولم يحدد الإعلام الإسرائيلي موقع الحدث الذي وصفه بغير الاعتيادي، لكنه قال إنه وقع نتيجة انفجار ذخيرة للجيش كانت مخزنة داخل مبنى بالشجاعية مما أدى لانهياره، وأشار إلى فرض الرقيب العسكري حظر نشر كاملا على العملية.

ووفقا للإعلام الإسرائيلي فقد نقلت مروحيات عسكرية عددا من المصابين من موقع الحادث الخطير إلى مستشفى هداسا بمدينة القدس.

في غضون ذلك، قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- إنها قصفت تجمعات لقوات العدو في شمال غرب خان يونس جنوبي القطاع.