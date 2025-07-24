كندا تدعو لاستئناف المساعدات الأممية في غزة فورا

قالت الحكومة الكندية إن العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد المدنيين وعمال الإغاثة في "غزة غير مقبولة"، ودعت إلى "الاستئناف الفوري" لعملية توزيع المساعدات التي تقودها الأمم المتحدة في القطاع.

وكتبت وزارة الخارجية الكندية في منشور لها على منصة "إكس" أمس الأربعاء تقول "إن العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد موظفي منظمة الصحة العالمية ومرافقها، وقوافل مساعدات برنامج الأغذية العالمي، واستمرار قتل الفلسطينيين الذين يسعون للحصول على الغذاء والماء بشكل ملح، أمر غير مقبول".

وأضافت الوزارة "وصل الجوع في غزة إلى مستويات كارثية. ندعو إلى استئناف المساعدات التي تقودها الأمم المتحدة فورا وعلى نطاق واسع".

يذكر أن متعاقدين أمنيين أميركيين وشركات خاصة يتولون مهمات توزيع المساعدات، ولم يُعلن على وجه التحديد أي مصدر لتمويل هذه العمليات.

وكانت الأمم المتحدة قد رفضت الانخراط في هذه الآلية منذ البداية، وقالت إنها تفتقر للنزاهة والحياد.

كما انتقدتها بشدة المفوضية العامة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ووصفتها بالنظام المهين لتوزيع المساعدات، ومصيدة الموت.

واعتبرت منظمات دولية ما يسمى مؤسسة غزة الإنسانية جزءا من حملة الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني، وذلك بعد أن تحولت مراكز توزيع المساعدات إلى مصايد للموت، وفق تصريحات لمؤسسات فلسطينية وأممية.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال حرب إبادة على سكان قطاع غزة أسفرت حتى الآن، عن استشهاد أكثر من 59 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 143 ألفا وتشريد كل سكان القطاع تقريبا، وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، وفقا لما وثقته تقارير فلسطينية ودولية.