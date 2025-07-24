قتلى وعشرات المصابين بانفجار مستودع أسلحة في إدلب

أفاد مراسل الجزيرة في سوريا بسقوط قتلى وعشرات الجرحى جراء انفجار مستودع ذخيرة قرب مدينة معرة مصرين بريف إدلب الشمالي اليوم الاثنين هو الثالث من نوعه منذ مطلع الشهر الحالي حيث سبقه انفجاران في منطقتي كفريا والفوعة بريف إدلب.

وأوضح مراسل الجزيرة أن سبب الانفجار لا يزال مجهولا في انتظار تصريحات رسمية.

وأفادت وزارة الصحة السورية في أحدث بيانتها بمقتل شخصين وإصابة 70 جراء الانفجار الذي وقع في بلدة معرة مصرين.

من جهته قال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح" نتابع الانفجار المجهول في بلدة معرة مصرين بريف إدلب".

وأضاف أن فرق الدفاع المدني هرعت إلى الموقع فور وقوع الحادث وتقوم بواجبها في إخلاء الضحايا ونقل المصابين.

وأوضح أنه "رغم استمرار الانفجارات المتكررة في المنطقة والتي تعيق عمليات الاستجابة لم تسجل حتى اللحظة حصيلة نهائية لعدد الضحايا في ظل استمرار عمليات الإسعاف والإخلاء نهيب بأهلنا في إدلب عدم الاقتراب من موقع الانفجار حفاظاً على سلامتهم ونؤكد أن الفرق تعمل بأقصى طاقتها وسط ظروف خطيرة ومعقدة".