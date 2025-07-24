قتلى وعشرات المصابين بانفجار مستودع أسلحة في إدلب

أفاد مراسل الجزيرة في سوريا بمقتل وإصابة عشرات الأشخاص جراء انفجار مستودع ذخيرة قرب مدينة معرة مصرين بريف إدلب الشمالي اليوم الخميس هو الثالث من نوعه منذ مطلع الشهر الجاري، حيث سبقه انفجاران في منطقتي كفريا والفوعة بريف إدلب.

وأوضح المراسل أن سبب الانفجار لا يزال مجهولا، في انتظار تصريحات رسمية.

وأفادت وزارة الصحة السورية في أحدث بياناتها بمقتل شخصين وإصابة 70 جراء الانفجار الذي وقع في بلدة معرة مصرين.

من جهته، قال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح" نتابع الانفجار المجهول في بلدة معرة مصرين بريف إدلب".

وأضاف الصالح أن فرق الدفاع المدني هرعت إلى الموقع فور وقوع الحادث، وتقوم بواجبها في إخلاء الضحايا ونقل المصابين.

وأوضح أنه "رغم استمرار الانفجارات المتكررة في المنطقة -والتي تعيق عمليات الاستجابة- فإنه لم تسجل حتى اللحظة حصيلة نهائية لعدد الضحايا، وفي ظل استمرار عمليات الإسعاف والإخلاء نهيب بأهلنا في إدلب عدم الاقتراب من موقع الانفجار حفاظا على سلامتهم، ونؤكد أن الفرق تعمل بأقصى طاقتها وسط ظروف خطيرة ومعقدة".