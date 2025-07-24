"فوضتك إدارة حسابي بعد موتي".. تحسينٌ على إنستغرام مخصص حصرا للإسرائيليين

أعلنت شركة ميتا، المالكة لإنستغرام وفيسبوك، عن إدخال تحسينات جديدة على أدوات التواصل الاجتماعي، تتيح للمستخدمين في إسرائيل حصرا تعيين شخص يُخوّل بإدارة حساباتهم بعد وفاتهم، إما كليا أو جزئيا.

وتعد هذه الخطوة مرتبطة بشكل مباشر بتشريع جديد دخل حيز التنفيذ اليوم داخل إسرائيل.

وبحسب ما أوردته صحيفة ذا ماركر الإسرائيلية، فإن هذه الخاصية، التي توفّر خيار "تخليد الحساب"، تأتي استجابة لقانون إسرائيلي سُنّ عام 2024، ينظم الوصول إلى المحتوى الرقمي للمستخدمين بعد وفاتهم.

ويفرض القانون على شركات التواصل الاجتماعي تهيئة أدوات تسمح للمستخدم بتحديد شخص يمكنه الوصول إلى محتوى حسابه بعد وفاته، أو -على العكس- منعه من ذلك، عبر إشعار المزود بقراره مسبقا.

ويظهر على الحساب الذي يتم تفعيله بهذه الخاصية، وسم (Remembering) (نتذكّر)، إلى جانب اسم المستخدم، لتحويله إلى مساحة رقمية لتبادل الذكريات من قبل الأصدقاء والعائلة. كما يُتاح لصاحب الحساب، قبل وفاته، أن يقرر حذف الحساب نهائيا بعد موته إن رغب في ذلك.

التخطيط المسبق للحياة الرقمية

وقالت جوردانا كاتلر، مديرة السياسات العامة لشركة ميتا في إسرائيل والشتات اليهودي، إن التحديث يهدف إلى تمكين المستخدمين من التخطيط المسبق لحياتهم الرقمية، والسماح لأحبائهم بإدارة أو تخليد هذا الإرث الرقمي بعد رحيلهم.

وإضافة إلى هذا التحديث في إنستغرام، تلقى مستخدمو فيسبوك في إسرائيل أيضا إشعارات تذكّرهم بإمكانية تعيين شخص لإدارة حساباتهم بعد الوفاة.

ويُسمح لهذا الشخص بتحديث صورة الملف الشخصي وتحميل نسخ من المحتوى المتاح للعامة، لكنه لا يستطيع كتابة منشورات جديدة، أو إرسال أو قراءة الرسائل الخاصة.

ورغم أن خاصية "تخليد الحسابات" موجودة على فيسبوك عالميا منذ عام 2015، فإن إدراجها في إنستغرام يقتصر حاليا على المستخدمين في إسرائيل فقط.