مقتل العشرات بتحطم طائرة ركاب روسية

تحطمت طائرة ركاب روسية اليوم بمقاطعة أمور في أقصى شرق روسيا، كانت تقل 49 شخصا، رجحت خدمات الطوارئ الروسية مقتلهم جميعا.

وقال مسؤول في خدمات الطوارئ الروسية "خلال عمليات البحث، عثرت مروحية من طراز "مي-8" تابعة للوكالة الفيدرالية للنقل الجوي على هيكل الطائرة، وهو مشتعل"، مضيفة أن البيانات الأولية تظهر عدم وجود ناجين.

وأوضح مركز الدفاع المدني والسلامة من الحرائق في أمورسك أن مروحية الإنقاذ عثرت على حطام الطائرة المنكوبة على بُعد 15 كيلومترا من تيندا.

وفي وقت سابق اليوم نقلت وكالة "تاس" الروسية عن مصدر مسؤول أن "طائرة تابعة لشركة أنغارا من طراز أن-24 لم تتمكن من الاتصال بنقطة المراقبة على بُعد كيلومترات قليلة من مطار تيندا".

وأوضح حاكم مقاطعة أمور فاسيلي أورلوف أن الطائرة كانت تقل 43 راكبا، بينهم 5 أطفال، و6 من أفراد الطاقم.

وأفادت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء بأن الأحوال الجوية في المنطقة التي فقدت فيها الطائرة المنكوبة كانت سيئة، مما أدى إلى تأجيل الرحلة.

وقالت السلطات إن الاتصال بطائرة "أن-24" التي كانت في رحلتها من خاباروفسك عبر بلاغوفيشتشينسك إلى تيندا، فقد أثناء قيامها بمحاولة ثانية للهبوط، فيما نقلت وكالة "تاس" عن مصدر لها أن "أن-24" لم ترسل إشارات عن وجود مشكلة خلال التحليق.

وتوجهت فرق الإنقاذ إلى منطقة تيندا للبحث عن الطائرة المفقودة، وأشارت خدمات الطوارئ إلى أن ظروف تايغا (الغابات الشمالية) تعقّد عملية البحث والإنقاذ، وهي عملية تنفذ من الجو بشكل أساسي.