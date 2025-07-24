إصابة 9 جنود إسرائيليين بعملية دعس في كفار يونا

أصيب 9 جنود إسرائيليين اليوم الخميس في عملية دعس بمحطة حافلات في كفار يونا وسط إسرائيل، وسط استنفار الشرطة بحثا عن المشتبه به الذي هرب من الموقع.

وقالت صحيفة يسرائيل هيوم إن 9 أشخاص أصيبوا جراء ما يعتقد أنها عملية دعس في كفار يونا، 6 منهم جروحهم متوسطة و3 طفيفة، وفق ما نقلته عن الإسعاف الإسرائيلي.

وأضافت أن الشرطة استنفرت في المنطقة بحثا عن سائق يشتبه في تنفيذه عملية دعس بمحطة حافلات، دون إضافة معلومات عن هويته.

وأوضحت أن فرقة الضفة الغربية نصبت حواجز في محاولة للقبض على سائق يشتبه في تنفيذه عملية الدعس.

"هجوم إرهابي"

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن جميع المصابين في العملية هم جنود كانوا بمحطة الحافلات في كفار يونا، لافتة إلى أن وحدات خاصة تشارك بالبحث عن منفذ العملية.

واعتبرت هيئة البث الإسرائيلية أن عملية الدهس تعد "هجوما إرهابيا"، بعد أن قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تعتقد أن العملية متعمدة.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن سائق المركبة التي دعست الجنود الإسرائيليين هرب من الموقع، مشيرة إلى أن الشرطة تحقق في الحادث وتستعين بمروحيات لملاحقة السائق الذي يشتبه في تنفيذه العملية.