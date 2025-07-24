إسرائيل تستدعي فريق التفاوض لدراسة رد حماس على الهدنة بغزة

استدعت إسرائيل -اليوم الخميس- فريق التفاوض بشأن غزة لإجراء مزيد من المشاورات، وذلك بعد تقديم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ردا جديدا وُصف بالإيجابي على مقترح لوقف إطلاق النار وإعادة الأسرى المحتجزين.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه تقرر إعادة فريق التفاوض إلى إسرائيل لمواصلة المشاورات، مضيفا "نحن نُقدّر جهود الوسطاء، قطر ومصر، وجهود المبعوث (الأميركي ستيف) ويتكوف في السعي لتحقيق اختراق في المحادثات".

وقال مصدران مطلعان على المفاوضات في قطر -لوكالة رويترز- إن قرار إسرائيل إعادة وفدها لا يشير بالضرورة إلى أزمة في المحادثات.

وكانت إسرائيل أعلنت صباحا أنها تلقت رد حماس على الاقتراح الذي يتم التفاوض عليه منذ أكثر من أسبوعين في الدوحة، وأنه "قيد الدراسة".

وقال مصدر رفيع المستوى في حماس لرويترز إنه لا تزال هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، لكن الأمر سيستغرق بضعة أيام بسبب ما وصفها بالمماطلة الإسرائيلية.

وأضاف المصدر أن رد حماس تضمن طلب بند يمنع إسرائيل من استئناف الحرب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال فترة وقف إطلاق النار البالغة 60 يوما.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن إسرائيل بوسعها التعامل مع النص الجديد. ومع ذلك، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن التوصل إلى اتفاق سريع ليس في المتناول، مع وجود فجوات بين الجانبين، منها ما يتعلق بالأماكن التي سينسحب إليها الجيش الإسرائيلي خلال أي هدنة.

رد إيجابي

وقال مسؤول فلسطيني مطلع على المحادثات لرويترز إن موقف حماس الأحدث "مرن وإيجابي ويأخذ في الاعتبار المعاناة المتصاعدة في غزة وضرورة إنهاء المجاعة".

كما نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن استدعاء فريق التفاوض جاء لاتخاذ قرارات بشأن المفاوضات، وهو أمر لا يمكن أن يتم عن بعد، كما أكد أن رد حماس كان إيجابيا، وهناك تفاؤل متزايد بتضييق الفجوات وإمكانية التوصل إلى اتفاق.

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وكان مصدران فلسطينيان مطّلعان على سير المفاوضات قالا -أمس الأربعاء لوكالة الصحافة الفرنسية- إن حماس سلمت ردا ضمنته تعديلات تشمل ضمانات لوقف إطلاق نار دائم مع إسرائيل.

وأوضح أحدهما أن رد حماس "عالج بشكل رئيسي ملف دخول المساعدات إلى قطاع غزة وخرائط الانسحاب العسكري الإسرائيلي من قطاع غزة وضمانات الوصول إلى وقف الحرب بشكل دائم".

كذلك طالبت حماس بزيادة عدد المفرج عنهم من الأسرى الفلسطينيين من ذوي المحكوميات المؤبدة والعالية مقابل كل جندي إسرائيلي حي"، وفق ما نقلته الوكالة الفرنسية عن المسؤول نفسه.

وتستند المبادرة -التي تُناقش حاليا- إلى اقتراح هدنة مؤقتة لمدة 60 يوما، يتخللها الإفراج بشكل تدريجي عن أسرى محتجزين في قطاع غزة، في مقابل إطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.

ويتكوف بإيطاليا

في الأثناء، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وصل إلى إيطاليا لبحث مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة، بعد أن ذكرت تقارير صحفية أميركية وإسرائيلية أن ويتكوف سيعقد في إيطاليا لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى من الشرق الأوسط.

كما أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية العمل مع أطراف إقليمية مثل قطر ومصر للتوصل إلى صيغة تنهي الحرب وتتيح إدخال المساعدات لغزة، مشيرة إلى تقدم ملموس في جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

ومنذ السادس من يوليو/تموز الجاري، تُجرى في الدوحة مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

ويدور الحديث عن تبادل للأسرى ووقف لإطلاق النار لمدة 60 يوما يتم التفاوض خلالها على إنهاء الحرب بشكل كامل.

وثمة فجوات بين حماس وتل أبيب بشأن مدى انسحاب الجيش الإسرائيلي داخل غزة وعدد ونوعية الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم، وفق تقارير إعلامية إسرائيلية.