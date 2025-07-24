3 شهداء برصاص الاحتلال في الضفة الغربية بينهم طفل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تصفية شابين فلسطينيين قرب بلدة الخضر في الضفة الغربية بحجة إلقائهما زجاجات حارقة على طريق رئيسي، فيما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد طفل برصاص الاحتلال جنوب جنين.

وكانت مصادر قالت للجزيرة، ليل الأربعاء، إن عددا من الفلسطينيين أصيبوا برصاص قوات الاحتلال في بلدة الخضر جنوب غرب بيت لحم، وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال منعت وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين.

وفي وقت سابق، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد الطفل إبراهيم حمران (14 عاما) جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال قرب بلدة عرابة جنوب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

عاجل| مصادر محلية: شهيدان وإصابات بعد إطلاق قوات الاحتلال النار على شبان في بلدة الخضر جنوبي بيت لحم pic.twitter.com/QZ8sPtfahS — القسطل الإخباري (@AlQastalps) July 23, 2025

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال المتمركزة عند المدخل الغربي لبلدة عرابة، أطلقت الرصاص بشكل مباشر تجاه عدد من الفلسطينيين في المنطقة، مما أسفر عن إصابة الطفل بجروح قاتلة.

ويعد الطفل إبراهيم حمران ثاني شهيد من الأطفال في هذه المنطقة خلال 24 ساعة، بعد استشهاد الطفل إبراهيم نصر في قباطية الثلاثاء.

ارتـقـاء الطفل إبراهيم عماد حمران برصـ.ـاص

قـو|ت الاحـ.ـتلال قرب مدخل بلدة عرابة جنوب جنين. pic.twitter.com/l8Xcs2oqMS — ق.ض (@Qadeyah1) July 23, 2025

وبحسب المصادر الطبية الفلسطينية الرسمية، ارتفع عدد الشهداء بنيران قوات الاحتلال منذ بدء العدوان على مدينة جنين وقراها ومخيمها منذ مطلع العام الحالي إلى 42 شهيدا بينهم 12 طفلا.

وفي الأشهر الأخيرة صعّدت قوات الاحتلال والمستوطنون هجماتهم على المدن والبلدات والمخيمات في الضفة الغربية، مع سلسلة من عمليات الهدم الواسعة والتهجير، وسط تحذيرات فلسطينية ودولية من تسارع المخطط الإسرائيلي لضم الضفة.

تشييع جثمان الشهيد الطفل إبراهيم عماد حمران، الذي ارتقى برصاص الاحتلال عند مدخل بلدة عرابة جنوب جنين. pic.twitter.com/Sk20EcMS3T — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 23, 2025

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وتزامنا مع حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 استشهد في الضفة الغربية أكثر من ألف فلسطيني في هجمات جيش الاحتلال والمستوطنين وأصيب 6700 آخرون، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.