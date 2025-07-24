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عاجل| الاتحاد الأوروبي: نندد بالتدخلات العسكرية الأجنبية والمحاولات الأحادية لزعزعة استقرار سوريا

24/7/2025-|آخر تحديث: 13:48 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

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