الاتحاد الأوروبي يندد بالتدخلات العسكرية الأجنبية في سوريا

ندد الاتحاد الأوروبي -اليوم الخميس- بالتدخلات العسكرية الأجنبية والمحاولات الأحادية لزعزعة استقرار سوريا بعد الأحداث التي شهدتها محافظة السويداء جنوبي البلاد.

وحث الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف الخارجية على الاحترام الكامل لوحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها، في إشارة إلى إسرائيل التي شنت غارات على دمشق والسويداء الأسبوع الماضي.

ودعا إلى انتقال سلمي شامل بقيادة سورية يضمن حقوق جميع المواطنين السوريين، مشددا على ضرورة نزع السلاح وإعادة هيكلة القوات الأمنية في البلاد وفق المعايير الدولية.

كما دان الاتحاد الأوروبي أعمال العنف الدامية التي شهدتها السويداء وأدت إلى مقتل المئات، مطالبا بتحقيق فوري وشفاف في هجمات استهدفت مدنيين على يد جماعات مسلحة جنوبي سوريا.

دعوة للمحاسبة

أيضا دعا لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات للقانون الدولي في سوريا وطالب بوقف فوري لجميع أعمال العنف.

وأمس الأربعاء، تعهد وزير العدل السوري مظهر الويس بمحاسبة كل من يثبت تورطه في أحداث السويداء الأخيرة، وقال إن "يد العدالة ستطال المجرمين عاجلا أم آجلا".

وقال الويس إن أحداث السويداء تخللتها انتهاكات جسيمة ارتكبها الخارجون عن القانون، ونبّه إلى أن الحل الوحيد هو السير في طريق دولة القانون والعدالة التي تعد الضامن الأكبر للاستقرار في البلاد.

كما أعلنت وزارة الدفاع السورية، أول أمس الثلاثاء، تشكيل لجنة تحقيق لملاحقة متورطين بتنفيذ إعدامات ميدانية بالسويداء على خلفية الاشتباكات الدموية التي شهدتها المحافظة الأسبوع الماضي.

ومنذ مساء الأحد، تشهد السويداء وقفا لإطلاق النار عقب اشتباكات مسلحة دامت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، أدت إلى تدخل قوات الأمن العام التي استهدفتها إسرائيل بغارات مباشرة، وسط أنباء عن أن القتال خلف 814 سوريا وإصابة ما يزيد على 903 آخرين في محافظة السويداء منذ بداية الاشتباكات في 13 يوليو/تموز الجاري، وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.