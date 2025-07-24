عاجل | الإخبارية السورية عن مصدر حكومي مسؤول: ندين استخدام أحداث السويداء والساحل لتبرير رفض الانضواء تحت راية الدولة
مصدر حكومي: ندين استخدام أحداث السويداء والساحل لتبرير رفض الانضواء تحت راية الدولة
عاجل | الإخبارية السورية عن مصدر حكومي مسؤول: ندين استخدام أحداث السويداء والساحل لتبرير رفض الانضواء تحت راية الدولة
عاجل | الإخبارية السورية عن مصدر حكومي مسؤول: لا يمكن لأي كيان عسكري خارج المؤسسة الرسمية أن يكون مشروعا للدولة
عاجل | الإخبارية السورية عن مصدر حكومي مسؤول: رفض تسليم السلاح يتناقض مع الاتفاق بين الرئيس الشرع ومظلوم عبدي
عاجل | الإخبارية السورية عن مصدر حكومي مسؤول: الحديث عن رفض تسليم السلاح والتمسك بكتلة عسكرية طرح مرفوض جملة وتفصيلا
عاجل | الإخبارية السورية عن مصدر حكومي مسؤول: الحوار الوطني يكون بالتزام تام بوحدة البلاد ومرجعية الدولة ومؤسساتها
عاجل | الإخبارية السورية عن مصدر حكومي مسؤول: الحوار الوطني لا يكون تحت ضغط السلاح أو بالاستقواء بأي طرف خارجي
عاجل | الإخبارية السورية عن مصدر حكومي مسؤول: لن نقبل أي خطاب يقوم على تهديد أو شروط مسبقة تتعارض مع مبدأ وحدة الدولة
التفاصيل بعد قليل..