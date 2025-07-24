مصدر حكومي: ندين استخدام أحداث السويداء والساحل لتبرير رفض الانضواء تحت راية الدولة

عاجل | الإخبارية السورية عن مصدر حكومي مسؤول: ندين استخدام أحداث السويداء والساحل لتبرير رفض الانضواء تحت راية الدولة

عاجل | الإخبارية السورية عن مصدر حكومي مسؤول: لا يمكن لأي كيان عسكري خارج المؤسسة الرسمية أن يكون مشروعا للدولة

عاجل | الإخبارية السورية عن مصدر حكومي مسؤول: رفض تسليم السلاح يتناقض مع الاتفاق بين الرئيس الشرع ومظلوم عبدي

عاجل | الإخبارية السورية عن مصدر حكومي مسؤول: الحديث عن رفض تسليم السلاح والتمسك بكتلة عسكرية طرح مرفوض جملة وتفصيلا

عاجل | الإخبارية السورية عن مصدر حكومي مسؤول: الحوار الوطني يكون بالتزام تام بوحدة البلاد ومرجعية الدولة ومؤسساتها

عاجل | الإخبارية السورية عن مصدر حكومي مسؤول: الحوار الوطني لا يكون تحت ضغط السلاح أو بالاستقواء بأي طرف خارجي

عاجل | الإخبارية السورية عن مصدر حكومي مسؤول: لن نقبل أي خطاب يقوم على تهديد أو شروط مسبقة تتعارض مع مبدأ وحدة الدولة

التفاصيل بعد قليل..