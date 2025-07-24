روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات بالمسيّرات بعد اتفاق على تبادل للأسرى

تبادلت أوكرانيا وروسيا الهجمات بالطائرات المسيرة اليوم الخميس بعد ساعات من اختتام أحدث جولة من المحادثات المباشرة تم خلالها الاتفاق على تبادل 1200 أسير.

وقصفت طائرات مسيرة أوكرانية مناطق روسية جنوب البحر الأسود، مما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة أخرى وضرب مستودع لتخزين النفط، في حين شنت القوات الروسية هجمات على ميناء أوديسا على البحر الأسود، لتندلع حرائق عدة في مبان سكنية وغيرها.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها.

وقال مسؤولو الطوارئ في منطقة كراسنودار الروسية المطلة على البحر الأسود على تطبيق تليغرام إن حطام طائرة مسيرة سقط على امرأة في منطقة أدلر بالقرب من منتجع سوتشي، مما أدى إلى مقتلها، كما تتلقى امرأة أخرى العلاج في المستشفى من إصابات خطيرة.

وقال المسؤول الإداري لمنطقة سيريوس الاتحادية جنوبي سوتشي إن طائرة مسيرة أصابت قاعدة نفطية، في حين قالت هيئة الطيران الروسية إنه تم تعليق العمليات في مطار سوتشي لنحو 4 ساعات.

وفي أوديسا، قال الحاكم الإقليمي أوليه كيبر إن طابقين من مبنى سكني اشتعلت فيهما النيران، واندلعت حرائق أخرى على سطح مسكن من طابقين وفي أكشاك ومحطة وقود.

وأضاف أن المركز التاريخي للمدينة -وهو أحد مواقع التراث العالمي المدرجة في قائمة اليونسكو– قد تضرر أيضا، مشيرا الى أنه يجري التحقق من الخسائر.

تبادل الأسرى

واختتمت مساء أمس الأربعاء في إسطنبول ثالث جولة مفاوضات روسية أوكرانية مباشرة شهدت اتفاقا جديدا لتبادل الأسرى.

وقال فلاديمير ميدينسكي مستشار الرئيس فلاديمير بوتين إنهم اتفقوا مع أوكرانيا على تبادل إضافي لنحو 1200 جندي أسير، موضحا في مؤتمر صحفي عقده الوفد الروسي أن جميع الاتفاقيات المتعلقة بالقضايا الإنسانية تم تنفيذها، وتم تبادل ما يقارب 250 جنديا أسيرا على خط أوكرانيا بيلاروسيا.

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وعقدت الجولة الثالثة بين الطرفين في إسطنبول بعد ضغط من الرئيس الأميركي الذي أمهل روسيا 50 يوما للتوصل إلى اتفاق مع كييف وإلا فستواجه عقوبات صارمة.

وتتهم كييف وحلفاؤها الكرملين بعرقلة المفاوضات عبر الإصرار على مطالب مبالغ بها ومرفوضة من قبلها، في حين يواصل الجيش الروسي قصفه وهجماته على الجبهة حيث لا يزال يحقق تقدما.

وأشار ميدينسكي إلى أنهم قدّموا مقترحين للجانب الأوكراني، منهما إنشاء 3 مجموعات عمل عبر الإنترنت سياسية وإنسانية وعسكرية تضم خبراء ذوي صلة بالجهات المعنية لحماية الموارد وأموال دافعي الضرائب.

وأضاف أن المقترح الآخر هو إعلان وقف إطلاق نار قصير الأمد لمدة 24-48 ساعة على خطوط المواجهة حتى تتمكن الفرق الصحية والطبية من انتشال جثث الجرحى والقتلى، لافتا إلى أنهم اتفقوا أيضا على مواصلة اتصالاتهم مع الجانب الأوكراني، سواء على مستوى الوفود أو على مستوى مجموعات العمل الجديدة.

وضم الوفد الروسي لجولة المفاوضات ميدينسكي وميخائيل غالوزين نائب وزير الخارجية، في حين حضر من الجانب الأوكراني سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع رستم عمروف ونائب وزير الخارجية سيرغي كيسليتسيا.

ولفت ميدينسكي إلى أن موسكو عرضت على كييف تسليمها جثث 3 آلاف جندي أوكراني وهدنات تتراوح بين 24 و48 ساعة عند خطوط الجبهة، لتمكين جيشي البلدين من إجلاء القتلى والجرحى.

من جهتها، اقترحت أوكرانيا عقد اجتماع مباشر بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الروسي بوتين قبل نهاية أغسطس/آب المقبل.

وقال عمروف إن أولى الأولويات هي تنظيم اجتماع للقادة بمشاركة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقدّمت روسيا قائمة مطالب تشمل انسحاب القوات الأوكرانية من 4 مناطق أعلنت موسكو ضمها في سبتمبر/أيلول 2022، لكنها لا تسيطر عليها بالكامل، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها في العام 2014، وطلبت من كييف رفض كل أشكال الدعم العسكري الغربي وعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وترفض أوكرانيا هذه الشروط وتطالب بانسحاب كامل للقوات الروسية من أراضيها وضمانات أمنية من الغرب تشمل استمرار تسليم الأسلحة ونشر قوات أوروبية، وهو ما تعارضه موسكو.

وتصر كييف كذلك بالتنسيق مع حلفائها الأوروبيين على ضرورة وقف إطلاق نار لمدة 30 يوما، وهو ما ترفضه موسكو المتفوقة ميدانيا.