بيانات ملاحية: السفينة "حنظلة" تواصل إبحارها شرق المياه المصرية لكسر الحصار عن غزة

تواصل السفينة "حنظلة" إبحارها في المياه الدولية باتجاه قطاع غزة لكسر الحصار المفروض عليه، في حين أعلن المنظمون اقتراب وصولها إلى السواحل المصرية.

وأظهرت بيانات -رصدتها وكالة سند للرصد والتحقق الإخباري في شبكة الجزيرة عبر موقع الملاحة البحرية "مارين ترافيك"- أن السفينة "نافارن" المعروفة باسم "حنظلة"، التي ترفع علم بريطانيا، تواصل تقدمها في البحر المتوسط مقتربة من المياه الإقليمية الشمالية لمصر.

وحسب البيانات، كانت السفينة على بُعد نحو 123 ميلا بحريا من السواحل المصرية، بعد أن قطعت أكثر من 530 ميلا بحريا منذ مغادرتها الساحل الأوروبي.

وفي وقت لاحق، أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة عبر منصة إكس أن السفينة اقتربت من السواحل الشمالية لمصر.

بعد ســاعة من الآن ، سنصبح على السـواحــل الشـمـاليـة لمــصــر.

In an hour, we'll be on Egypt's northern coast pic.twitter.com/RxEWl8gTAq — ICBSG | اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة (@ICBSOFGAZA) July 23, 2025

منع إسرائيل من مهاجمة السفينة

وقد طالب ناشطون أميركيون وفرنسيون من فريق السفينة "حنظلة" حكوماتهم بالتدخل لمنع إسرائيل من مهاجمة السفينة أو اعتراضها.

وأكد الناشطون، الذين يسعون لكسر حصار غزة، أن تحركهم نابع من شعورهم بالمسؤولية تجاه ما وصفوها بـ"جريمة الإبادة" في القطاع الفلسطيني.

وأبحرت "حنظلة" الأحد الماضي من ميناء غاليبولي الإيطالي، وعلى متنها 21 ناشطا دوليا من جنسيات متعددة، بينهم 7 أميركيين، ومن ضمنهم الممثل اليهودي الأميركي جاكوب بيرغر، وعضو البرلمان الأوروبي إيما فورو، والنائب الفرنسي غابرييل كاتالا، إضافة إلى مراسل الجزيرة محمد البقالي.

ووفقا لمراسل الجزيرة، فإن "حنظلة" سفينة صيد قديمة صنعت عام 1968، ولا تحمل سوى الناشطين وبعض الهدايا البسيطة. وأشار إلى أنها الرحلة الـ36 لأسطول الحرية منذ إنشائه.