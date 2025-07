بيانات ملاحية: السفينة "حنظلة" تواصل إبحارها شرق المياه المصرية لكسر الحصار عن غزة

تواصل السفينة "حنظلة" إبحارها في المياه الدولية باتجاه قطاع غزة لكسر الحصار المفروض عليه، في حين أعلن المنظمون اقتراب وصولها إلى السواحل المصرية.

وأظهرت بيانات -رصدتها وكالة سند للرصد والتحقق الإخباري في شبكة الجزيرة عبر موقع الملاحة البحرية "مارين ترافيك"- أن السفينة "نافارن" المعروفة باسم "حنظلة"، التي ترفع علم بريطانيا، تواصل تقدمها في البحر المتوسط مقتربة من المياه الإقليمية الشمالية لمصر.

وحسب البيانات، كانت السفينة على بُعد نحو 123 ميلا بحريا من السواحل المصرية، بعد أن قطعت أكثر من 530 ميلا بحريا منذ مغادرتها الساحل الأوروبي.

وفي وقت لاحق، أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة عبر منصة إكس أن السفينة اقتربت من السواحل الشمالية لمصر.

بعد ســاعة من الآن ، سنصبح على السـواحــل الشـمـاليـة لمــصــر.

In an hour, we'll be on Egypt's northern coast pic.twitter.com/RxEWl8gTAq

— ICBSG | اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة (@ICBSOFGAZA) July 23, 2025