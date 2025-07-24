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زيارة رسمية ودعم أميركي لمالي في مواجهة الجماعات المسلحة

وليام ستيفنز خلال ندوة صحفية بباماكو (الحساب الرسمي لوزير الخارجية المالي)
24/7/2025-|آخر تحديث: 17:26 (توقيت مكة)

في زيارة رسمية حملت طابعا أمنيا واقتصاديا جددت الولايات المتحدة دعمها لجهود مالي في مواجهة الجماعات المسلحة بمنطقة الساحل، وذلك خلال زيارة وليام بي. ستيفنز نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون غرب أفريقيا والمبعوث الخاص للساحل إلى العاصمة باماكو يومي 21 و22 يوليو/تموز الجاري.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في باماكو اعتبر ستيفنز أن "مكافحة الإرهاب مسؤولية مشتركة"، مشددا على أن الجماعات المسلحة تمثل "تهديدا مباشرا للولايات المتحدة"، وأن التعاون مع مالي يشكل "أولوية" لبلاده.

وأكد المسؤول الأميركي استمرار جهود واشنطن في قطع مصادر تمويل الجماعات المسلحة، وتعزيز التعاون مع السلطات المالية في هذا المجال.

وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب (الثالث يمين) ووليام ستيفنز نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي والمبعوث الخاص للساحل (الرابع يمين) (الحساب الرسمي لوزير الخارجية المالي)

كما ناقش ستيفنز مع المسؤولين الماليين فرص التعاون الاقتصادي، معلنا عن قرب افتتاح غرفة التجارة الأميركية في باماكو، بهدف تشجيع الاستثمارات وتوسيع التبادل التجاري بين البلدين.

المصدر: وكالات

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