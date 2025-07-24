النائب الأميركي آل غرين: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ونتنياهو لا يريد السلام

قال عضو الكونغرس الأميركي آل غرين في تصريحات للجزيرة، مساء الأربعاء، إن ما تمارسه إسرائيل في غزة إبادة جماعية وجريمة حرب، داعيا إلى محاسبتها.

ورأى النائب الديمقراطي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب– لا يريد السلام، "بل يريد السيطرة على كل فلسطين".

وكان غرين قد ألقى كلمة في مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، ندد فيها بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعقاب الجماعي بحق الفلسطينيين في غزة.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال حرب إبادة على سكان قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 59 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 143 ألفا وتشريد كل سكان القطاع تقريبا، وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، وفقا لما وثقته تقارير فلسطينية ودولية.