السلطات السودانية تُدمّر آلاف الذخائر غير المتفجرة

أعلن المركز القومي لمكافحة الألغام في السودان إزالة الآلاف من مخلفات الحرب والقذائف غير المُتفجرة واكتشاف ما بين 5-6 حقول من الألغام المضادة للأفراد المحظورة دوليا.

واتهم المركز قوات الدعم السريع بزرع حقول الألغام بمناطق في وسط العاصمة الخرطوم، وصالحة جنوبي أم درمان ويجري التعامل معها، وفي منطقة الجيلي شمالي الخرطوم، تم نزعها بواسطة سلاح المهندسين.

وقال مدير المركز اللواء خالد حمدان للجزيرة نت إنه تم خلال عام تدمير أكثر من 37 ألف دانة غير منفجرة، 24 ألف ذخيرة من الأسلحة الصغيرة في ولاية الخرطوم، و8 آلاف دانة في ولاية الجزيرة، و7 آلاف في سنار، وأكثر من 1200 في شمال كردفان.

وأضاف حمدان "الآن جمعنا أكثر من 50 ألف دانة بولاية الخرطوم، أكثر من 40 ألفا من الأسلحة الصغيرة، وبقايا ذخائر جمعت في ولاية الخرطوم سيتم تدميرها قريبا".

وأوضح مدير المركز أن الذخائر غير المُنفجرة تشمل راجمات وهاونات وقذائف بأعيرتها المختلفة أطلقت ولم تنفجر.

وقال إن قوات الدعم السريع زرعت الألغام المضادة للدبابات بكثافة شمالي بحري في المناطق المتاخمة لمصفاة الجيلي ومنطقة الجيلي ومناطق قرّي باتجاه منطقة حجر العسل شمالي بحري.

وسجل المركز القومي لمكافحة الألغام مقتل وإصابة 59 شخصا جراء انفجار مخلفات الحرب في 28 حادثا عام 2024 بعدد من ولايات السودان (الخرطوم، الجزيرة، سنار، شمال كردفان منطقة أم روابة، إقليم النيل الأزرق)، 14 وفاة، و45 إصابة.

وأشار مدير المركز إلى أن 7 فرق تعمل على إزالة في الخرطوم -اثنان بتمويل حكومي، و5 تمولها الأمم المتحدة– بجانب فرق في ولايات الجزيرة، النيل الأبيض، سنار، شمال وجنوب كردفان، وفرق توعية بتمويل من اليونيسيف.

وقال حمدان إن ضعف التمويل الحكومي والأممي أبرز التحديات التي تواجه المركز الذي يحتاج مزيدا من الفرق للتعامل مع مخلفات الحرب، خاصة في الخرطوم الأكثر تأثرا، حيث قدمت دولة كندا فقط دعما للسودان، في ظل وعود فقط من الاتحاد الأوروبي.

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وأضاف أن فقدان المركز والمنظمات لكل الأصول والمعدات الخاصة بأعمال مكافحة الألغام يشكل تحديّا آخر في ظل الانتشار الكبير للمخلفات الحربية في كل المناطق.

وقبل اندلاع الحرب منتصف أبريل/نيسان 2023 قال المركز القومي لمكافحة الألغام إن السودان كان على وشك إعلان السودان خاليا من مخلفات الحرب، أما الآن انتشرت مخلفات الحرب والتلوث في مناطق جديدة خاصة المناطق الحضرية في المدن مما شكل عبئا إضافيا مع وُجود المواطنين.

وتنتشر في أكثر من 80% من ولاية الخرطوم مخلفات الحرب، والجزيرة بنسبة 50%.