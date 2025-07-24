استهداف سفينة بزورق قبالة سواحل اليمن وسط إطلاق نار

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الخميس، أن زورقا اعترض مسار سفينة تجارية قبالة سواحل مدينة المخا غربي اليمن، في حادث تخلله إطلاق نار.

وأفادت الهيئة -في بيان عبر منصة إكس- بأنها "تلقت بلاغا يُعتقد أنه من قبطان سفينة تجارية، أفاد باقتراب زورق صغير من السفينة واعتراضها في حادث تخلله إطلاق نار".

وذكرت أن "السفينة تلقت أمرا بعكس مسارها باتجاه اليمن"، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية للتحقق من ملابسات الحادث.

ونشرت الهيئة خارطة لمكان الحادث يظهر أنه قبالة مدينة المخا الساحلية، القريبة من مضيق باب المندب.

كما نصحت السفن بالمرور بحذر وإبلاغها عن أي نشاط مشبوه، دون ذكر الجهة التي تقف وراء الحادث.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اعتراض السفينة إلا أن جماعة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية تواصل مهاجمة السفن التابعة لإسرائيل وكذلك السفن المتوجهة إليها، وتشدد على استمرار العمليات حتى وقف إسرائيل حرب الإبادة في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية، بدعم أميركي، أكثر من 203 آلاف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.