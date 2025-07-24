إطلاق نار على سفينة ترفع علم جزر القمر في البحر الأحمر

قالت شركة الأمن البحري البريطانية (أمبري) إن أشخاصا مجهولين على متن قارب خشبي أطلقوا النار اليوم الخميس على سفينة لنقل المواشي ترفع علم جزر القمر في البحر الأحمر قرب اليمن.

ونصحت الشركة السفن بعدم المرور شرق جزر حنيش التي تقع على بعد 30 ميلا بحريا شمال غرب مدينة المخا، كما أوصت بالحفاظ على مسافة آمنة من القوارب الصغيرة.

وأضافت "أمبري" أن السفينة -التي كانت في طريقها من بوساسو في الصومال إلى جدة في السعودية- تلقت تعليمات بالتوجه إلى ميناء المخا، دون أن توضح من أصدر تلك التعليمات.

وبعد بدء الحرب الإسرائيلية في غزة ضد حركة حماس في أكتوبر/تشرين الأول 2023 شن الحوثيون هجمات على سفن في البحر الأحمر متجه إلى إسرائيل، قائلين إن ذلك يأتي تضامنا مع الفلسطينيين.

وردّت إسرائيل بشن هجمات على الحوثيين الذين يسيطرون على أكثر المناطق اليمنية كثافة سكانية، بما في ذلك ميناء الحديدة الحيوي.

ولم تعلن جماعة الحوثي مسؤوليتها عن هجوم اليوم الخميس حتى الآن.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 شن الحوثيون أكثر من 100 هجوم على سفن في البحر الأحمر وخليج عدن، وفقا لمركز المعلومات البحرية المشترك التابع لتحالف بحري غربي.