أخبار|اليمن

إطلاق نار على سفينة ترفع علم جزر القمر في البحر الأحمر

HUDAYDAH, YEMEN - MAY 12: Commercial ships duck on Al-Salif port on the Red Sea coast off Hudaydah, on May 12, 2024, in the Red Sea, Yemen. The Galaxy Leader Cargo vessel owned by Galaxy Maritime Ltd in the Isle of Man and is linked to Israeli businessman Abraham Ungar through Ray Car Carriers, was taken over by the Houthi group on November 19, 2023, including its multi-nationality 25 crew members, in solidarity with Palestinians, the group repeatedly declared its military operations against the Israeli interests on land or sea, including the prevention of vessels of linked to Israel or its allies U.S. and U. K. from passing through the Red Sea, Bab al-Mandab Strait, Gulf of Aden, and the Indian Ocean. (Photo by Mohammed Hamoud/Getty Images)
جماعة الحوثي نفذت عشرات الهجمات على السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 (غيتي)
24/7/2025-|آخر تحديث: 14:57 (توقيت مكة)

قالت شركة الأمن البحري البريطانية (أمبري) إن أشخاصا مجهولين على متن قارب خشبي أطلقوا النار اليوم الخميس على سفينة لنقل المواشي ترفع علم جزر القمر في البحر الأحمر قرب اليمن.

ونصحت الشركة السفن بعدم المرور شرق جزر حنيش التي تقع على بعد 30 ميلا بحريا شمال غرب مدينة المخا، كما أوصت بالحفاظ على مسافة آمنة من القوارب الصغيرة.

وأضافت "أمبري" أن السفينة -التي كانت في طريقها من بوساسو في الصومال إلى جدة في السعودية- تلقت تعليمات بالتوجه إلى ميناء المخا، دون أن توضح من أصدر تلك التعليمات.

وبعد بدء الحرب الإسرائيلية في غزة ضد حركة حماس في أكتوبر/تشرين الأول 2023 شن الحوثيون هجمات على سفن في البحر الأحمر متجه إلى إسرائيل، قائلين إن ذلك يأتي تضامنا مع الفلسطينيين.

وردّت إسرائيل بشن هجمات على الحوثيين الذين يسيطرون على أكثر المناطق اليمنية كثافة سكانية، بما في ذلك ميناء الحديدة الحيوي.

ولم تعلن جماعة الحوثي مسؤوليتها عن هجوم اليوم الخميس حتى الآن.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 شن الحوثيون أكثر من 100 هجوم على سفن في البحر الأحمر وخليج عدن، وفقا لمركز المعلومات البحرية المشترك التابع لتحالف بحري غربي.

المصدر: الجزيرة + رويترز

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