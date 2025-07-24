أبرز عمليات القسام التي نفذتها في مدينة رفح خلال يوليو

أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- عن سلسلة عمليات نفذها مقاتلوها خلال يوليو/تموز الجاري، ضد قوات الاحتلال في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ففي 15 يوليو/تموز، استدرجت القسام قوة إسرائيلية إلى أحد المنازل ببلدية الشوكة، ثم فجّروا فيهم عبوة ناسفة فأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وفي 17 يوليو/تموز، فجّر مقاتلو القسام عبوتين مضادتين للأفراد في قوة هندسية من 8 جنود بحي الجنينة شرقي رفح، فأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وفي 21 يوليو/تموز، نفذت القسام عملية في المنطقة نفسها عندما فجّرت منزلا مفخخا كان 10 جنود إسرئيليين يتحصنون فيه، مما أدى لانهياره عليهم.

وفي 22 يوليو/تموز استهدف مقاتلو القسام قوة إسرائيلية من 7 جنود بمنطقة مفترق المشروع بعبوة تلفزيونية مضادة للأفراد، فأوقعوهم بين قتيل وجريح. ووصلت مروحيات إسرائيلية لنقل القتلى والجرحى.