طالب ناشطون أميركيون وفرنسيون من فريق السفينة "حنظلة" -التي تبحر لليوم الرابع على التوالي نحو قطاع غزة- حكومات بلدانهم بالتدخل لمنع إسرائيل من الاعتداء على السفينة أو اعتراضها.

وشدد الناشطون، الذي يسعون من خلال رحلتهم هذه لكسر الحصار عن غزة، على أن تحركهم نابع من إيمان عميق بالمسؤولية تجاه ما وصفوها بجريمة إبادة في القطاع الفلسطيني تتم على مرأى ومسمع من العالم.

هذا ويتوقع أن تصل "حنظلة" بعد 3 أيام إلى المياه الإقليمية لغزة، وسط مخاوف جدية من استهدافها من قبل إسرائيل التي توعدت سابقا بأنها لن تسمح لها بالوصول.

I asked Jacob Berger why he joined the Handala freedom flotilla as part of the crew onboard sailing to Gaza. He speaks about using his privilege as a Jewish American to help bring humanitarian aid by challenging Israel’s illegal siege on Gaza. pic.twitter.com/6bimsPsrJQ

— Yipeng Ge 葛义朋 (@yipengGe) July 22, 2025