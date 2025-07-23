مروحية إيرانية تحذر مدمرة أميركية في بحر عُمان

قالت وكالة تسنيم الإيرانية إن مروحية تابعة للجيش الإيراني وجّهت تحذيرا لمدمرة أميركية بعد اقترابها من مياه إيران الإقليمية في بحر عُمان.

وأوضحت الوكالة أن المدمرة الأميركية "دي دي جي فيتزجيرالد" حاولت الاقتراب من مياه إيران الإقليمية في العاشرة صباح اليوم بالتوقيت المحلي، ورد الجيش الإيراني بإرسال مروحية من القوات البحرية في المنطقة الثالثة، ووجّهت تحذيرا للمدمرة الأميركية وطالبتها بالابتعاد.

وذكرت أن المدمرة هددت باستهداف المروحية الإيرانية وطالبتها بمغادرة المنطقة، لكن الطيار الإيراني واصل مهمته وأعاد تكرار تحذير الابتعاد عن مياه إيران.

وأشارت الوكالة إلى أنه وبعد التهديد المتكرر من المدمرة الأميركية، تدخل نظام الدفاع الجوي للجيش الإيراني، وأصدر تحذيرا حاسما أكد أن الطائرة المروحية تحت حماية كاملة من قوات الدفاع الجوي، وأن السفينة الأميركية ملزمة بتغيير مسارها.

وأوضحت أن المدمرة الأميركية رضخت في نهاية المطاف وابتعدت عن مياه إيران الإقليمية.

والمدمرة فيتزجيرالد دخلت الخدمة عام 1995، وشاركت في غزو العراق عام 2003، ويبلغ طولها 154 مترا.

ويأتي الحادث بعد أسابيع من ضربات أميركية استهدفت مواقع نووية إيرانية، ضمن هجوم كبير بدأته إسرائيل واستهدف المواقع النووية وعددا من القادة العسكريين والعلماء النوويين، وردت إيران باستهداف مواقع مختلفة في إسرائيل بصواريخ باليستية.