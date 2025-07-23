41 شهيدا بغزة منذ فجر اليوم وجيش الاحتلال ينهي عملياته بدير البلح

أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 41 فلسطينيا، بينهم اثنان من طالبي المساعدات، في الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم الأربعاء، ليرتفع إلى 113 شهيدا و534 مصابا خلال الـساعات الـ24 الماضية.

وقالت مصادر في مستشفى العودة إن 4 من طالبي المساعدات استُشهدوا اليوم بنيران جيش الاحتلال قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة.

وأظهرت صور على مواقع التواصل انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات من تحت أنقاض منزل وسط القطاع، قصفته قوات الاحتلال.

وذكر مصدر في مستشفى الأقصى أنه جرى انتشال جثماني شهيدين من منطقة البركة في مدينة دير البلح وسط القطاع.

كما استُشهد فلسطيني وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات.

وفي مدينة غزة شمالا، أفادت مصادر في مستشفى الشفاء باستشهاد الصحفية ولاء الجعبري وخمسة من أطفالها في غارة إسرائيلية على حي تل الهوا بالمدينة.

أما جنوبي القطاع، فقد أفاد مراسل الجزيرة بأن البحرية الإسرائيلية هاجمت مركب صيد واعتقلت صيادين قبالة مدينة خان يونس.

وأفادت مصادر في مجمع ناصر الطبي باستشهاد عدد من الفلسطينيين، وإصابة آخرين، إثر قصف نفذته مسيّرة إسرائيلية واستهدف مجموعة من الفلسطينيين في بلدة بني سهيلا شرقي المدينة.

كما أعلنت مصادر طبية استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 40 آخرين بنيران الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز مساعدات شمالي مدينة رفح.

من جهتها، قالت وزارة الصحة في القطاع إن مستشفيات غزة استقبلت 113 شهيدا و534 مصابا خلال الـساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 59 ألفا و219 شهيدا، و143 ألفا و45 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

دير البلح

يأتي ذلك فيما أوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش أنهى عملياته في دير البلح، وانسحب منها صباح اليوم الأربعاء، كما نقلت عن ضابط كبير أنه من غير المستبعد أن يعود الجيش للعمل في وسط القطاع.

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كما قال الجيش الإسرائيلي إن قواته مستمرة في تدمير البنى العسكرية في شمال قطاع غزة.

يشار إلى أن حرب الإبادة الإسرائيلية -بدعم أميركي- على قطاع غزة خلفت أكثر من 201 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.